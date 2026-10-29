Mỹ và Nhật Bản đạt thỏa thuận thành lập cơ sở sản xuất tên lửa chung

Thỏa thuận được thống nhất vào ngày 28/10, trong cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút tại tỉnh Cebu, Philippines, giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Cuộc đàm phán diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM-Plus), nơi quy tụ các lãnh đạo quốc phòng hàng đầu khu vực và quốc tế.

Cơ sở sản xuất mới tại Nhật Bản được xác định là một nhà máy lắp ráp và kiểm tra cuối cùng. Đây sẽ là nơi tiếp nhận các linh kiện hoàn chỉnh để lắp ráp thành những quả tên lửa AMRAAM (mã hiệu AIM-120) hoàn thiện và tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi bàn giao.

Tên lửa AMRAAM do tập đoàn Raytheon của Mỹ sản xuất là dòng vũ khí dẫn đường bằng radar tầm xa, được trang bị trên nhiều dòng tiêm kích hiện đại như F-15, F-16, F/A-18, F-22 và đặc biệt là chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35 mà Nhật Bản đang đặt mua.

Tên lửa AMRAAM (mã hiệu AIM-120). Ảnh: CC/Balon Greyjoy

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh: "Chúng tôi cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một cơ sở lắp ráp và kiểm tra cuối cùng tại Nhật Bản cho tên lửa không đối không AMRAAM, loại vũ khí rất cần thiết cho F-35".

Tiến trình đàm phán để đi đến thỏa thuận này đã kéo dài hơn hai năm, bắt đầu từ tháng 7/2024 dưới thời các quan chức tiền nhiệm. Quá trình phê duyệt đòi hỏi sự cẩn trọng đặc biệt do Nhật Bản có các hạn chế nghiêm ngặt trong hiến pháp liên quan đến việc xuất khẩu vũ khí sát thương hoặc hợp tác sản xuất vũ khí tấn công với các đồng minh. Bên cạnh đó, hệ thống dẫn đường của tên lửa AMRAAM chứa nhiều công nghệ mật và sở hữu trí tuệ đòi hỏi các biện pháp bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhằm tránh rò rỉ thông tin.

Không dừng lại ở dòng tên lửa AMRAAM, hai Bộ trưởng quốc phòng còn thống nhất chia sẻ dữ liệu kỹ thuật để mở rộng quy mô sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA — dòng tên lửa phóng từ tàu chiến do Raytheon và Mitsubishi Heavy Industries hợp tác phát triển nhằm tiêu diệt tên lửa đạn đạo ngoài không gian.