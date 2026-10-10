Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel ngay lập tức, thêm 500.000 tấn trong tháng 11/2026 và 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo.

Theo Tổng thống Mỹ, Nga có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel trong thời gian ngắn, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu nước này. Như vậy, tổng lượng nhiên liệu được đề cập trong thông báo có thể vượt 4,8 triệu tấn nếu toàn bộ các đợt giao hàng được thực hiện.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không nêu chi tiết về thời gian cụ thể của các đợt giao hàng sau tháng 11, cơ chế thanh toán, doanh nghiệp tham gia hay những điều kiện thực hiện thỏa thuận.

Thông tin này sau đó đã được Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak xác nhận, ông nhấn mạnh rằng Moskva sẽ ngay lập tức bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel. Nhiên liệu được cung cấp sớm hơn dự kiến và sẵn sàng cung cấp dầu diesel cho Mỹ ngay từ tháng 10.

R.G