Cuộc gặp bất thường, không có sự tham dự của báo chí, được mô tả là “đặc biệt” và “rất quan trọng”. Tuyên bố chung sau cuộc gặp nêu rõ, cuộc gặp rất có ý nghĩa và tập trung chủ yếu vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc xung đột ở Iran, cùng với những kết quả đã đạt được tại các hội nghị thượng đỉnh NATO ở thành phố The Hague (Hà Lan) năm 2025 và ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2026.

Theo tuyên bố chung, Tổng thống Trump và Tổng thư ký Rutte đã thảo luận về tầm quan trọng của việc Nga tránh bất kỳ hành động nào, dù cố ý hay vô ý, làm leo thang xung đột, cũng như tầm quan trọng của việc đạt được giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt. Hai bên cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào cơ sở công nghiệp cả ở Mỹ và các quốc gia thành viên NATO. Trong các hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025 và 2026, Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực lên các đồng minh NATO để tăng chi tiêu quốc phòng. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng đang tiến hành đánh giá 6 tháng đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu. Cuộc đánh giá nhằm bảo đảm NATO tiến tới mô hình trong đó các nước châu Âu giữ vai trò chủ đạo hơn trong việc bảo vệ lục địa này. Theo ông Hegseth, việc Mỹ duy trì hiện diện quân sự ở mức nào sẽ phụ thuộc vào mức độ các đồng minh tăng cường năng lực quốc phòng và chia sẻ gánh nặng an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 8-7-2026. Ảnh: Reuter

Đáng chú ý, mặc dù cuộc chiến với Iran là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại cuộc gặp, nhưng tuyên bố chung không đề cập chi tiết đến các biện pháp cụ thể nhằm giải quyết cuộc chiến này, cũng như vai trò của NATO trong các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Theo Reuters, cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và người đứng đầu NATO diễn ra trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine, sau cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến (Trung Quốc) hồi tuần trước. Trước cuộc gặp, trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Fox News, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, Tổng thống Trump đang thăm dò mức độ sẵn sàng của Nga đối với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông Rutte nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục duy trì sức ép đối với Nga, đồng thời bảo đảm Ukraine có đủ năng lực tự vệ trong thời gian các nỗ lực ngoại giao được triển khai. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận hòa bình hoặc ngừng bắn lâu dài nào cũng cần đi kèm với các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine. Về phần mình, chính quyền Tổng thống Trump cũng đề cập đến khả năng cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình Điều 5 của Hiệp ước NATO về phòng thủ tập thể, song nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO.

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn chương trình podcast MD Meets của Đức ngày 25-11, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, đã mô tả xung đột Ukraine là “cuộc chiến ủy nhiệm”, trong đó châu Âu tài trợ và cung cấp vũ khí cho Ukraine đối đầu với Nga. Ông nhận định, chỉ một vài tính toán sai lầm cũng có thể khiến tình hình leo thang nghiêm trọng. Đặc phái viên Kushner thừa nhận, vấn đề lãnh thổ ở miền Đông Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền vẫn là trở ngại lớn.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov vẫn bày tỏ lạc quan về vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine và Nga-có sự tham gia của Mỹ và châu Âu-có thể diễn ra trước Giáng sinh. Theo ông Budanov, Tổng thống Putin sẽ sớm đưa ra ý kiến về khả năng mời các đại diện châu Âu tham gia đàm phán trực tiếp. Ông cũng cho biết, việc trao đổi tù nhân giữa hai nước có thể được tiến hành thành nhiều giai đoạn trước Giáng sinh, trong đó những công dân Ukraine đầu tiên có thể được trao trả ngay từ cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.