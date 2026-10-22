Mỹ và Israel mở rộng hợp tác AI, bán dẫn và y tế

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các dự án được BIRD phê duyệt trong tháng 9 vừa qua nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ giữa doanh nghiệp Mỹ và Israel. Quỹ có thể tài trợ tối đa 50% kinh phí, với mức hỗ trợ không quá 1,5 triệu USD cho mỗi dự án. Khoản tài trợ sẽ được hoàn trả thông qua tiền bản quyền từ doanh thu sản phẩm thương mại hóa, thay vì quỹ nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Một trong những dự án đáng chú ý là hợp tác giữa công ty Israel SpotitEarly và Trung tâm Ung thư Fox Chase tại Philadelphia (Mỹ), nhằm phát triển công nghệ phát hiện sớm nhiều loại ung thư bằng cách kết hợp AI với khả năng nhận biết mùi đặc biệt nhạy bén của chó. Công nghệ đang trong giai đoạn nghiên cứu và kiểm chứng, hướng tới hỗ trợ chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm.

Trong lĩnh vực bán dẫn, công ty RAAAM Memory Technologies của Israel hợp tác với tập đoàn GlobalFoundries của Mỹ để phát triển công nghệ bộ nhớ GCRAM tích hợp trên chip, hướng tới giảm diện tích và điện năng tiêu thụ so với bộ nhớ SRAM truyền thống. Trong khi đó, NovaLink Space của Israel và Ciena Corporation của Mỹ nghiên cứu thiết bị liên lạc laser vệ tinh có khả năng truyền dữ liệu ở tốc độ terabit, góp phần nâng cao năng lực truyền thông không gian.

Ở lĩnh vực điện toán lượng tử, Qarakal Quantum của Israel phối hợp với Quantum Elements của Mỹ phát triển công cụ mô phỏng các phản ứng xúc tác hóa học phức tạp, vốn khó xử lý bằng phương pháp tính toán thông thường. Ba dự án còn lại tập trung vào ứng dụng AI trong phân tích dấu ấn sinh học phục vụ điều trị ung thư chính xác, phân loại hạt giống nông nghiệp và phát triển hệ thống in 3D tự động tại bệnh viện để sản xuất dụng cụ chỉnh hình theo yêu cầu, kể cả trong phẫu thuật cấp cứu.

Được thành lập năm 1977, Quỹ BIRD đến nay đã hỗ trợ hơn 1.200 dự án hợp tác công nghệ giữa Mỹ và Israel, với tổng vốn đầu tư khoảng 470 triệu USD. Theo quỹ này, các dự án được tài trợ đã tạo ra hơn 10 tỷ USD doanh thu trực tiếp và gián tiếp. Đợt tài trợ mới cho thấy hợp tác công nghệ Mỹ - Israel tiếp tục được mở rộng sang những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng cao, đặc biệt là AI, y tế và công nghệ nền tảng, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thương mại.