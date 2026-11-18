Các cuộc tấn công mới nhất giữa Mỹ và Iran cho thấy những khó khăn trong việc chấm dứt gần 9 tháng chiến tranh giữa liên minh Mỹ/Israel với Iran đã gây bất ổn trên diện rộng ở Trung Đông, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao và góp phần khiến Đảng Cộng hoà mất thế kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho biết các máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn vào bãi phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz. Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức Iran cho biết cuộc tấn công của Mỹ không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trước đó cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar quân sự của Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa của Bahrain và cảnh báo Bahrain về liên minh với Mỹ.

Bahrain là nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 của Mỹ cho biết họ đã ngăn chặn cuộc tấn công và không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Qatar - Majed Al Ansari cho biết các quan chức Qatar và Iran đã gặp nhau hôm 17/11 để đàm phán nhằm "kết nối các quan điểm và thu hẹp khoảng cách giữa các đề xuất được đưa ra trên thực tế".

Chúng trùng hợp với chuyến thăm Oman của Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Bộ Ngoại giao Oman cho biết hai bên thảo luận về việc bảo vệ các hành lang hàng hải và đảm bảo dòng vận chuyển và thương mại toàn cầu thông suốt, cũng như ngăn chặn leo thang quân sự

Oman và Iran nằm đối diện nhau trên eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung cấp dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước chiến tranh nhưng hiện bị Iran chặn một phần.

Oman trước đây đã tổ chức các cuộc đàm phán với Tehran về việc kiểm soát giao thông qua eo biển.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng ông cũng đã gặp Quốc vương Haitham bin Tariq của Oman và thông báo với ông về sáng kiến ​​ngoại giao của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Cuộc chiến hiện đã rơi vào bế tắc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có thể sẽ không tấn công Iran nếu Mỹ không phải đối mặt với những gì mà ông mô tả là sự khiêu khích từ Tehran hoặc nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Ông Trump cũng cho biết ông sẽ duy trì lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran vì nước này tiếp tục làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa trong eo biển, đây là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán.

Chiến tranh cũng tiếp tục lan sang các khu vực khác của Trung Đông khi Iran gây áp lực lên Mỹ thông qua các đồng minh Houthi, nhóm chiến binh đã thực hiện các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út và chiếm giữ các khu vực dọc theo bờ biển Yemen trên eo biển Bab el-Mandeb, với hy vọng gây sức ép lên các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh.