Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi thông điệp đàm phán

Ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận Washington và Tehran đang tích cực trao đổi thông điệp thông qua Doha nhằm tạo nền tảng cho các bước đi tiếp theo.

Trong khi đó liên quan đến điều kiện chấm dứt chiến tranh, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Washington yêu cầu Iran phải cắt giảm "một cách có ý nghĩa" năng lực làm giàu hạt nhân (đặc biệt là mức 60%) chứ không dừng lại ở những cam kết suông.

Phía Mỹ bày tỏ hoài nghi về thẩm quyền quyết định của các quan chức Iran hiện nay. Đáp lại, phía Iran bác bỏ hoài nghi này và cho rằng rào cản chính nằm ở sự mâu thuẫn trong lập trường của chính quyền Mỹ.

Cùng ngày trong chuyến thăm Pakistan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên tiếng kêu gọi các bên lập tức chấm dứt xung đột, trở lại con đường ngoại giao và bảo đảm hoàn toàn tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Xung đột kéo dài đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại và thị trường năng lượng toàn cầu. Tại khu vực eo biển Hormuz, tình hình an ninh hàng hải tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tàu chở hàng MT On Peace (cờ Panama) đã gặp sự cố va chạm ngoài khơi Oman khi qua eo biển này, khiến 12 thủy thủ bị thương, trong đó có 11 công dân Ấn Độ, phải sơ tán cấp cứu.