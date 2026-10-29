Mỹ và Iran phát tín hiệu nối lại đàm phán, Tehran tiết lộ thông tin về kế hoạch hòa bình 7 ngày

Mỹ và Iran phát tín hiệu nối lại đàm phán. (Nguồn: Anadolu)

Báo Wall Street Journal ngày 28/10 dẫn lời các quan chức Mỹ và những người am hiểu vấn đề cho hay, bức thư được gửi theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, khi Washington tìm kiếm một khuôn khổ ngoại giao có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong những tuần tới. Nội dung cụ thể của bức thư chưa được công bố.

Trong khi đó, trả lời trang tin Axios về việc có chỉ đạo ông Vance liên hệ với Iran hay không, ông Trump nói rằng, Tehran đang cần hỗ trợ y tế và một số vật tư khác. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã đồng ý để Phó Tổng thống thực hiện việc này nhằm đưa hàng tiếp tế tới những người cần được chăm sóc.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Araghchi cùng ngày cho biết, nước này tiếp tục tạo cơ hội cho ngoại giao, dù các lực lượng vũ trang đã sẵn sàng bảo vệ đất nước. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông nói Tehran đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên trung gian để xem xét những đề xuất có thể giúp triển khai kế hoạch hòa bình 7 ngày của Iran trong thời gian ngắn hơn một tuần.

Kế hoạch được Iran chuyển tới Mỹ thông qua trung gian Qatar hồi tháng 9, đề xuất mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán giữa hai nước trong vòng một tuần, với điều kiện Washington đáp ứng các yêu cầu của Tehran.

Theo đề xuất, trong 5 ngày đầu, Mỹ sẽ thực hiện các bước đã thỏa thuận, bao gồm chấm dứt các hành động thù địch, dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa.

Đến ngày thứ sáu, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải thương mại bình thường; các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện sẽ nối lại vào ngày thứ bảy. Những nội dung này vẫn cần được các bên thống nhất.

Theo Axios, Qatar đang dẫn đầu nỗ lực trung gian nhằm khôi phục đàm phán Mỹ-Iran và ngăn xung đột tái diễn. Các bên trung gian được cho là đang thúc giục Tehran cho phép thanh sát viên Liên hợp quốc tiếp cận những cơ sở hạt nhân bị tấn công, đổi lại một số biện pháp nới lỏng trừng phạt của Mỹ. Pakistan, Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng hỗ trợ nỗ lực này.

Ông Trump xác nhận các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn được tiến hành thông qua trung gian, song cho biết chưa thể xác định liệu đàm phán có thành công hay không. “Chúng ta cần hoàn tất công việc, bằng một thỏa thuận hoặc bằng cách khác. Chúng ta sẽ biết liệu đàm phán có thể thành công hay không”, ông nói với Axios.

Các nỗ lực ngoại giao diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tục cảnh báo khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran. Hai nước đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh sau nhiều tháng đối đầu quân sự. Oman, Pakistan và Qatar tiếp tục duy trì các kênh liên lạc nhằm giải quyết bất đồng giữa Washington và Tehran.