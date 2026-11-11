Mỹ và Iran phản hồi tích cực với các nỗ lực hòa giải

Ông Ibrahim Al-Hashimi, người đứng đầu Vụ Truyền thông và Quan hệ công chúng thuộc Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định, các nỗ lực hòa giải giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp diễn và cả 2 phía đều có những phản hồi tích cực. Theo ông Hashimi, các nhà trung gian đang nỗ lực chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình” trong khu vực và kết thúc sự bất ổn.

Những phát biểu của ông Hashimi được đưa ra 1 ngày sau khi Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết đã có "các cuộc thảo luận tích cực" với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Washington.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Al Thani đánh giá cao những cuộc thảo luận có thể giúp đạt được thỏa thuận và mang lại hòa bình cho khu vực.