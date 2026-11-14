Mỹ và Iran lo ngại ông Netanyahu có thể phá hỏng nỗ lực đàm phán

Tờ Times of Israel ngày 14/11 trích dẫn nguồn tin từ 2 quan chức chính phủ Israel tiết lộ Mỹ, Iran, Qatar và tất các các bên đang thúc đẩy đàm phán đều lo ngại về những nỗ lực của ông Netanyahu nhằm nối lại chiến dịch tấn công Iran.

"Trên thực tế, việc Tehran đồng ý thảo luận về chương trình hạt nhân với các nhà trung gian Qatar là minh chứng cho thấy chính sách gây áp lực kinh tế của Washington đang có hiệu quả. Tuy vậy, chiến lược này mất rất nhiều thời gian và không có gì đảm bảo rằng Iran sẽ dừng đáp trả việc Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Mặt khác, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang đặc biệt lo ngại về việc ông Netanyahu thường xuyên gọi điện cho Tổng thống Donald Trump để thúc giục nối lại hoạt động tấn công", nguồn tin của Times of Israel cho biết.

Thủ tướng tạm quyền Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Cách đây vài ngày, nội các an ninh do ông Netanyahu dẫn đầu đã ra lệnh cho quân đội Israel chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc tấn công Iran. Động thái trên xảy ra sau khi nhà lãnh đạo đối lập Gadi Eisenkot cảnh báo ông Netanyahu không được điều động quân đội cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Trên thực tế, Tổng thống Mỹ Trump được cho là từng dao động giữa việc muốn tiếp tục các vụ tập kích và việc đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Trump dường như đang ưu tiên duy trì hiện trạng ở Trung Đông, trong đó Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 14/11 đã tái khẳng định lại quan điểm này và khẳng định Washington chưa cần tiến hành thêm các hoạt động quân sự chống Tehran vì sức ép kinh tế đã khiến Iran suy yếu đáng kể.

"Sức ép kinh tế mà chúng ta gây ra lớn đến mức hiện không cần hành động quân sự gì thêm, vì chúng ta đã khiến Iran suy yếu rất nhiều. Tổng thống Trump vốn có thể phớt lờ điều mà Mỹ xem là mối đe dọa từ chương trình hạt nhân Iran, để dành vấn đề này cho người kế nhiệm, nhưng ông ấy đã quyết định xử lý vấn đề khó khăn này. Những quyết định như vậy có thể gây ra tổn thất về kinh tế cũng như trên các phương diện khác", ông Rubio nói.