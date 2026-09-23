Mỹ và Iran đàm phán kéo dài bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các bên trung gian đã liên tục thực hiện các chuyến ngoại giao "con thoi" giữa phái đoàn Mỹ và Iran trong ngày 22/9 để chuyển tải thông điệp song phương.

“Chúng tôi đã có một vòng thảo luận kéo dài với phái đoàn Iran thông qua các kênh trung gian”, ông Witkoff chia sẻ trên mạng xã hội X, đồng thời ghi nhận các cuộc tiếp xúc diễn ra liên tục suốt cả ngày.

Nhà ngoại giao Mỹ đánh giá đợt làm việc này mang tính xây dựng, kỳ vọng tạo tiền đề thuận lợi cho các vòng đàm phán tiếp theo và khẳng định các nhà trung gian vẫn đang tích cực duy trì tiến trình kết nối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc làm việc kéo dài khoảng 3 giờ với đại diện phía Iran. Đánh giá buổi tiếp xúc diễn ra “rất tốt” và “rất hiệu quả”, ông Trump nhận định đang có “động lực rất lớn” hướng tới một thỏa thuận song phương.

Nhà Trắng sau đó nêu rõ Tổng thống Trump không trực tiếp tham dự, đoàn Mỹ do hai đặc phái viên Witkoff và Kushner làm đại diện.

Phía Iran cũng xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã gặp ông Witkoff tại New York. Truyền thông nhà nước Iran cho biết cuộc tiếp xúc diễn ra theo đề nghị của phía Mỹ và tập trung vào các điều kiện của Iran, trong đó có việc mở lại eo biển Hormuz.

Một quan chức cấp cao Iran nói rằng phái đoàn nước này tại New York được trao quyền đàm phán với phía Mỹ và coi kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc là “cơ hội vàng” để nối lại đối thoại. Iran cũng đã chuyển đề xuất mới nhất tới Mỹ thông qua các nhà trung gian vào ngày 16/9.

Theo quan chức này, Iran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Các điều kiện được truyền thông Iran đề cập còn bao gồm việc giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng và chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Các cuộc đàm phán diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục leo thang quân sự nếu Iran không đạt thỏa thuận.

Dù vậy, ông Trump sau cuộc gặp với các quan chức Iran cho rằng các cuộc đàm phán đang tạo ra “rất nhiều động lực” và nói ông tin một thỏa thuận cuối cùng có thể đạt được. Ông Trump cho biết các cuộc trao đổi vẫn tiếp diễn.