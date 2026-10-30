Mỹ và Hungary ký thỏa thuận về an ninh năng lượng và hợp tác thực thi pháp luật

Theo hãng thông tấn Anadolu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Hungary Anita Orban đã ký hai biên bản ghi nhớ tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington.

Thỏa thuận thứ nhất tập trung vào hạ tầng năng lượng, thuộc khuôn khổ sáng kiến mang tên “Các đường ống hòa bình Trump”. Ông Rubio cho biết sáng kiến này nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực Trung Âu thông qua nguồn cung từ Mỹ, đồng thời phản ánh sự phát triển ngày càng chặt chẽ trong hợp tác kinh tế song phương.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hungary Anita Orban khẳng định thỏa thuận này nhằm mục tiêu nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng cả về dầu mỏ lẫn khí đốt tại khu vực Trung và Đông Âu, đồng thời mở rộng các phương án đa dạng hóa nguồn cung.

Bà nhấn mạnh định hướng của chính phủ Hungary là duy trì nguồn cung năng lượng ổn định, dự báo được và có mức giá hợp lý cho người tiêu dùng cũng như nền kinh tế quốc gia.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, hai bên cũng ký kết bản ghi nhớ thứ hai tập trung vào việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp hành động nhằm đối phó với các thách thức an ninh xuyên quốc gia. Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Washington và Budapest sẽ phối hợp chặt chẽ để theo dõi và triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức vượt biên giới.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng hai nước cũng tiến hành thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác an ninh mạng và phối hợp lập trường chung trong các vấn đề đa phương.