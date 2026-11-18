Binh sĩ kiểm tra khả năng di chuyển dưới làn hỏa lực trực tiếp trong kỳ đánh giá cấp chứng chỉ "Expert Two-Badge". Ảnh: ST

Theo tờ truyền thông Singapore, Trại Hovey tại thành phố Dongducheon ở tỉnh Gyeonggi cách Khu phi quân sự (DMZ) khoảng 20 km về phía Nam, cùng với Trại Casey lân cận, là những căn cứ quan trọng của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Đây cũng là nơi đồn trú của các đơn vị chủ chốt thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ.

Tại các căn cứ này, binh sĩ hai nước đang tham gia chương trình huấn luyện và sát hạch nhằm đạt chứng chỉ Expert Two-Badge (E2B). Trước kỳ kiểm tra chính thức, các binh sĩ đã trải qua hai tuần huấn luyện cường độ cao, với các nội dung tập trung vào kỹ năng sử dụng vũ khí, quân y và tuần tra.

Chương trình đánh giá gồm 28 trạm kiểm tra, trong đó có các bài tập mô phỏng tình huống chiến đấu. Binh sĩ phải thực hiện những nhiệm vụ như bò qua đường hầm, đặt và kích hoạt mìn sát thương trong thời gian 10 phút, đồng thời thu hồi một quả mìn chưa phát nổ trong vòng 5 phút. Ở một nội dung khác, họ phải vượt quãng đường 200 m trong 5 phút, mô phỏng tình huống cơ động dưới hỏa lực của đối phương.

Kỳ sát hạch E2B chính thức diễn ra từ ngày 16-20/11, với sự tham gia của khoảng 1.300 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc. Ngoài các nội dung trên, chương trình còn yêu cầu binh sĩ hoàn thành cuộc hành quân dài 19,3 km trong thời gian quy định, mang theo ba lô có trọng lượng lớn.

Được tổ chức khoảng 9 tháng một lần, chương trình E2B kết hợp các tiêu chuẩn của Huy hiệu Bộ binh Chuyên nghiệp (EIB) và Huy hiệu Binh sĩ Chuyên nghiệp (ESB). Chứng chỉ này nhằm đánh giá năng lực của binh sĩ trong các kỹ năng chiến đấu cơ bản, bao gồm định hướng trên thực địa, sơ cứu thương binh, sử dụng vũ khí, thông tin liên lạc, tuần tra và cơ động. Do yêu cầu khắt khe, tỷ lệ binh sĩ vượt qua kỳ sát hạch có thể dưới 20%.

Các tiêu chuẩn huấn luyện này phản ánh yêu cầu duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đóng quân tại Trại Casey và Trại Hovey. Hai căn cứ là nơi hoạt động của các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2/Sư đoàn Hỗn hợp Hàn - Mỹ (2ID/RUCD), trong đó có sự tham gia của quân nhân Hàn Quốc vào cơ cấu chỉ huy do Mỹ đứng đầu.

Tham gia kỳ sát hạch lần này có trung sĩ nhất Woo Jun-woo, 28 tuổi, thuộc quân đội Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình. Woo cho biết cường độ huấn luyện kéo dài khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, anh quyết định tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân đội với mong muốn góp phần bảo vệ đất nước.

Trong khi đó, trung sĩ nhất Jim Jung, 30 tuổi, cũng thuộc quân đội Hàn Quốc, cho rằng các kỹ năng được rèn luyện trong chương trình có ý nghĩa thiết thực, ngay cả đối với những quân nhân không thường xuyên tiếp xúc với vũ khí. Là thành viên đơn vị thông tin liên lạc, Jung đánh giá cao việc được nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí, sơ cứu và cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Đề cập tình hình tại khu vực biên giới liên Triều, hai quân nhân cho biết đây không phải là giai đoạn căng thẳng nhất mà họ từng chứng kiến trong thời gian phục vụ quân đội. Tuy nhiên, họ không cung cấp thêm chi tiết và nhấn mạnh các chương trình huấn luyện nghiêm ngặt giúp binh sĩ nâng cao khả năng ứng phó với những tình huống bất ngờ.