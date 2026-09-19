Mỹ và EU bổ sung hàng tỷ USD hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 18/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán thiết bị phòng không trị giá ước tính 2,68 tỷ USD cho Ukraine, trong khi đó Liên minh châu Âu (EU) cũng thông báo viện trợ bổ sung gần 4 tỷ USD.

Trong thông báo gửi Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã "quyết định phê duyệt một thương vụ bán vũ khí quân sự nước ngoài cho Chính phủ Ukraine", để mua các nâng cấp phát triển phòng không và các thiết bị, dịch vụ liên quan.

Theo bộ trên, Kiev đã yêu cầu mua các thiết bị gồm nhiều loại tên lửa, bệ phóng, radar chống thiết bị bay không người lái .... Thương vụ được đề xuất này cần phải được Quốc hội xem xét trước khi có hiệu lực.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Ukraine, ông Sergii Koretskyi thông báo nước này vừa tiếp nhận khoản giải ngân mới trị giá 3,3 tỷ euro (khoảng 3,78 tỷ USD) từ EU nhằm trang trải cho các nhu cầu quốc phòng ưu tiên, chủ yếu là mua sắm tên lửa và các loại thiết bị bay không người lái (UAV).

Đây là khoản giải ngân theo Cơ chế Khoản vay hỗ trợ Ukraine, một chương trình của EU dự kiến cung cấp tới 45 tỷ euro viện trợ cho Kiev trong năm 2026, bao gồm các gói hỗ trợ ngân sách công và chi tiêu quốc phòng.

Tháng Tư vừa qua, EU đã hoàn tất gói cho vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine, nhằm cung cấp hỗ trợ ngân sách và quốc phòng cho quốc gia Đông Âu này trong giai đoạn 2026-2027./.