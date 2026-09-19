Mỹ và Đan Mạch đạt thỏa thuận về an ninh Greenland

Thỏa thuận ba bên này dự kiến sẽ được chính thức ký kết vào tuần tới bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định: “Đây là một giấc mơ trở thành sự thật đối với nước Mỹ”. Ông nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với người dân tuyệt vời của Đan Mạch và Greenland hướng tới một tương lai tuyệt vời đối với vùng đất rộng lớn và có vị trí chiến lược cao này” và “Chúng tôi sẽ bảo vệ nó rất cẩn thận!”.

Hình ảnh Greenland trên bản đồ của NASA. Ảnh: ZME Science

Theo các nội dung được công bố, thỏa thuận sẽ cho phép Mỹ phát triển hiện diện quân sự đáng kể trên đảo, đồng thời nghiêm cấm các đối thủ xây dựng căn cứ quân sự riêng tại đây. Tổng thống Trump tuyên bố: “Ngoài ra, từ nay trở đi, không đối thủ nào của Mỹ có thể có căn cứ tại Greenland, có hiện diện quân sự tại Greenland, hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland mà không có sự chấp thuận bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi”.

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thỏa thuận cấm các quốc gia ngoài NATO đặt căn cứ, đồng thời trao cho Mỹ quyền tiếp cận, đặt căn cứ và bay qua không phận vĩnh viễn ngay cả khi Greenland trở thành quốc gia độc lập trong tương lai.

Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen xác nhận thỏa thuận sẽ góp phần tăng cường an ninh ở khu vực Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực. Trong tuyên bố chính thức, bà Mette Frederiksen nhấn mạnh rằng “thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của Greenland lẫn Đan Mạch, đồng thời bảo đảm “quyền tự quyết” của người dân hai bên.

Tuy nhiên, văn kiện này vẫn cần được nghị viện Đan Mạch và Greenland phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.

Những ngôi nhà đầy màu sắc tại Upernavik, Greenland. Ảnh: CC/Wiki

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển lớn sau chuỗi căng thẳng kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái và liên tục hối thúc Đan Mạch bán lại hòn đảo cho Mỹ, thậm chí không loại trừ phương án quân sự. Trước đó, cả Đan Mạch và Greenland đều nhiều lần bác bỏ yêu cầu này và khẳng định hòn đảo không phải để bán.

Trong chiến lược quốc phòng của Mỹ, Greenland được xác định là khu vực địa bàn then chốt, nơi đặt Căn cứ Không gian Pituffik phục vụ các hệ thống cảnh báo sớm. Bên cạnh vị trí địa chính trị, Greenland còn sở hữu nguồn khoáng sản chiến lược đặc biệt quan trọng cho ngành quốc phòng và công nghệ.