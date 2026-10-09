Mỹ và châu Âu tìm giải pháp thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo các nguồn tin Mỹ, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ làm việc với phái đoàn Ukraine, đồng thời mời các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp, Đức cùng đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) tham dự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận phái đoàn nước này sẽ tham gia cuộc gặp. Nội dung thảo luận dự kiến tập trung vào các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, các bảo đảm an ninh cho Ukraine và kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế trong giai đoạn hậu xung đột.

Theo phía Mỹ, các ý tưởng mới được hình thành trên cơ sở trao đổi giữa các nhà đàm phán Mỹ với đại diện Nga và Ukraine trong những chuyến công tác gần đây. Washington kỳ vọng cuộc gặp mở rộng lần này sẽ giúp các bên thu hẹp khác biệt, hướng tới xây dựng một đề xuất chung cho tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/10 cho biết Nga đồng tình với nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng xung đột tại Ukraine đang rơi vào tình trạng bế tắc. Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) tại Turkmenistan, ông Peskov nhấn mạnh việc tìm kiếm giải pháp hòa bình sẽ phụ thuộc vào hoạt động ngoại giao.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ mong muốn thúc đẩy một vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine trong tháng 10. Moskva cũng từng đề cập khả năng tổ chức các cuộc đàm phán ba bên trong tháng này. Tuy nhiên, tiến trình hòa đàm đến nay chưa đạt được đột phá đáng kể do bất đồng giữa các bên về những điều kiện chấm dứt xung đột.

Cuộc gặp tại Miami được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội thúc đẩy đối thoại, trong bối cảnh các bên tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm giảm căng thẳng và hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.