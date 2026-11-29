Ngày 27/11, thông tin về vụ tin tặc xâm nhập Cloud One, một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ, được công bố, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến hoạt động quân sự, nhân sự và hậu cần.

Các vụ tấn công mạng liên tiếp tại Mỹ, Anh và Pháp làm gia tăng lo ngại về an ninh hạ tầng số và nguy cơ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Ảnh: Unsplash

Vụ xâm nhập được phát hiện trong quá trình nâng cấp hệ thống, gây gián đoạn hoạt động chuyển đổi và cập nhật một số ứng dụng. Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ đã được huy động để đánh giá thiệt hại.

Đến ngày 28/11, mối đe dọa đối với nền tảng Cloud One được cho là đã được kiểm soát. Các hệ thống chứa thông tin mật và có vai trò thiết yếu đối với hoạt động quân sự không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, danh tính tin tặc cũng như khả năng dữ liệu bị đánh cắp vẫn chưa được làm rõ.

Tại Vương quốc Anh, ngày 28/11, Bộ Lao động và Lương hưu (DWP) xác nhận bị tấn công mạng, buộc cơ quan này phải tạm ngừng nhiều dịch vụ trực tuyến. Vụ việc được phát hiện từ tối 26/11, một số hệ thống vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

DWP đang phối hợp với các cơ quan an ninh mạng quốc gia để điều tra và khắc phục sự cố. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu cá nhân bị xâm phạm, trong khi việc chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội vẫn diễn ra bình thường.

Trong khi đó, tại Pháp, hãng thông tấn AFP ngày 26/11 cũng trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng, buộc phải tạm ngừng hoạt động của AFP Forum - nền tảng cung cấp tin tức, hình ảnh và video cho các cơ quan truyền thông trên toàn thế giới.

AFP đang điều tra nguồn gốc vụ tấn công, đồng thời triển khai các giải pháp thay thế nhằm duy trì việc cung cấp nội dung cho khách hàng trong thời gian khắc phục sự cố.