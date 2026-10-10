Mỹ và châu Âu khuyến cáo đi lại sau vụ tấn công sân bay của Saudi Arabia

Cột khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại sứ quán Mỹ tại Jordan ngày 9/10 khuyến cáo công dân theo dõi sát tình hình an ninh khi đi lại trong khu vực. Cơ quan này cảnh báo lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có các cuộc tấn công vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Cùng ngày, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) mở rộng phạm vi không phận Saudi Arabia mà cơ quan này khuyến nghị các hãng hàng không tránh hoạt động. EASA nhận định các cuộc tấn công gần đây cho thấy Houthi có khả năng và ý định tiến công những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Saudi Arabia, kể cả thủ đô Riyadh.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia thông báo 3 công dân nước này thiệt mạng và một số người bị thương trong hai vụ tấn công ngày 8/10. Theo thông báo, một vụ nhằm vào các cơ sở sân bay, vụ còn lại đánh trúng một máy bay của hãng hàng không quốc gia Saudia Arabia.

Houthi tuyên bố đã sử dụng hai tên lửa hành trình tấn công sân bay Riyadh, đồng thời thừa nhận thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu khác ở miền Tây Nam Saudi Arabia. Tuy nhiên, giới chức Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin về các mục tiêu sau.

Trong khi đó, tình hình tại Dải Gaza vẫn bế tắc dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã có hiệu lực được một năm. Thỏa thuận giúp chấm dứt các chiến dịch quân sự quy mô lớn và đưa toàn bộ con tin còn lại trở về, nhưng các nội dung then chốt như thành lập chính quyền Palestine mới, giải giáp Hamas và rút quân Israel vẫn chưa được thực hiện.

Bộ Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến trên 1.400 người Palestine thiệt mạng kể từ khi ngừng bắn có hiệu lực. Phần lớn trong số trên 2 triệu người dân Gaza vẫn phải sống trong các khu lều tạm hoặc nhà cửa đổ nát, trong khi hoạt động tái thiết hầu như chưa được triển khai.

Các diễn biến trên cho thấy những bất ổn an ninh tại Trung Đông tiếp tục đặt ra thách thức đối với việc ổn định khu vực và bảo đảm an toàn cho dân thường cũng như hoạt động hàng không dân dụng.