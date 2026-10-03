Mỹ và Canada vẫn 'bế tắc' trong đàm phán thương mại

Hàng hoá được bày bán trong cửa hàng của Tập đoàn Walmart tại Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo mạng tin cbc.ca ngày 2/10, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm đạt được giải pháp.

Phát biểu trước giới truyền thông tại Hội nghị Bộ trưởng thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Milwaukee, ông Greer tỏ ra bi quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Canada khi nói rằng, mặc dù các "cuộc đàm phán kỹ thuật" giữa các chuyên gia thương mại hai nước tiếp tục diễn ra, nhưng vẫn tồn tại những “bất đồng cơ bản”. Ông Greer khẳng định, chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế đối với hàng hóa sản xuất tại nước ngoài nhằm nỗ lực "tái công nghiệp hóa" nước Mỹ là chính sách áp dụng chung chứ không phải chỉ "nhắm vào một quốc gia cụ thể".

Trong khi đó, Canada vẫn giữ quan điểm cho rằng, việc áp thuế trừng phạt lên các sản phẩm công nghiệp như thép, nhôm và ô tô là vô lý, xét đến mức độ hội nhập sâu rộng giữa hai nền kinh tế sau nhiều thập kỷ tự do thương mại. Chính phủ liên bang Canada đã kịch liệt phản đối các mức thuế của Mỹ vốn được thiết kế để gây thiệt hại nặng nề cho những ngành công nghiệp chủ chốt của nước này, cho rằng, đó không phải là cách đối xử với một quốc gia được coi là đồng minh. Hơn nữa, Canada còn là khách hàng lớn nhất của Mỹ, nhập khẩu nhiều hàng hóa xuất khẩu của Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Tuy nhiên, ông Greer cho rằng, Canada và các quốc gia khác đang coi Mỹ là "nơi tiêu thụ hàng tồn kho", trong khi Mỹ chỉ muốn tự sản xuất nhiều hơn các mặt hàng để tiêu thụ trong nước. Theo ông, các chính sách này không nên bị coi là "những lời đe dọa nhắm riêng vào Canada".

Bất chấp tuyên bố của ông Greer rằng các chính sách thuế quan này đang thúc đẩy việc làm trong ngành công nghiệp, dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, khoảng 62.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã bị mất kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu – người phụ trách các vấn đề thương mại ngoài phạm vi Mỹ – cũng đã có cuộc gặp với ông Greer trong chuyến thăm Wisconsin. Cuộc thảo luận tập trung chủ yếu vào các vấn đề thương mại toàn cầu rộng lớn hơn, chẳng hạn như việc chấm dứt tình trạng cưỡng bức lao động và hiện tượng một số quốc gia, như Trung Quốc, bán phá giá các sản phẩm nhận trợ cấp lớn từ nhà nước vào các nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, tranh chấp thương mại giữa Canada và Mỹ cũng đã được đề cập đến. Theo ông Sidhu, ông đã nhấn mạnh với ông Greer rằng hai nước cần "tìm cách hợp tác với nhau, đặc biệt là vì lợi ích của người lao động trong ngành cung ứng ô tô".