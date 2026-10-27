Mỹ và Canada đàm phán nới lỏng thuế quan đối với thép và ô tô

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin từ hai nước được truyền thông dẫn lại ngày 26/10, trọng tâm đàm phán là các mức thuế được áp dụng theo Mục 232 của luật thương mại Mỹ, trong đó thuế đối với thép Canada lên tới 50% và ô tô ở mức 25%. Các bên đang thảo luận khả năng giảm nhẹ những mức thuế này.

Một số nguồn tin Canada cho rằng thỏa thuận có thể đạt được trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11, song các nguồn tin phía Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn muốn Ottawa đưa ra thêm nhượng bộ.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh thuế quan đối với hàng hóa Canada đang trở thành vấn đề gây sức ép chính trị đối với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một số ứng cử viên Cộng hòa tại các bang giáp biên giới Canada đã kêu gọi chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Bộ trưởng phụ trách thương mại Mỹ-Canada của Canada Dominic LeBlanc đã duy trì liên lạc thường xuyên trong thời gian gần đây. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và phía Canada cũng trao đổi về cấu trúc tổng thể của thỏa thuận tiềm năng và các vấn đề thương mại khác.

Trong tuyên bố ngày 26/10, người phát ngôn của ông LeBlanc cho biết Canada tiếp tục duy trì đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ về nhiều ưu tiên, đồng thời khẳng định Ottawa sẵn sàng hợp tác trên tinh thần thiện chí để hướng tới quan hệ thương mại cùng có lợi và tôn trọng lợi ích của Canada. Nhà Trắng và Bộ Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các cuộc đàm phán.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết các cuộc trao đổi với Mỹ đã có những diễn biến căng thẳng hơn, song Ottawa không thay đổi lập trường. Ông nhấn mạnh nếu đạt được tiến triển, điều đó sẽ phản ánh việc phía Mỹ tiến gần hơn tới quan điểm của Canada. Nhà lãnh đạo Canada cũng khẳng định mục tiêu của Ottawa là đạt được một thỏa thuận có lợi cho nước này.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp Canada nhận định thỏa thuận có thể được thúc đẩy nhanh chóng, nhưng nhiều khả năng chỉ giới hạn trong một số lĩnh vực thay vì giải quyết toàn diện các bất đồng thương mại. Một số nguồn tin khác cho rằng cả ông Trump và ông Carney đều có động lực thúc đẩy một thỏa thuận cùng có lợi trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Các cuộc đàm phán thương mại song phương đổ vỡ hồi tháng 8 do bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó có khả năng giảm thuế đối với xe tải hạng trung và hạng nặng, những sản phẩm có vai trò quan trọng đối với ngành sản xuất Canada. Các nhà sản xuất ô tô Mỹ cũng kỳ vọng đàm phán sẽ giúp giảm gánh nặng thuế suất 25% đối với ô tô, vốn làm tăng chi phí vận chuyển xe và phụ tùng qua biên giới.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nâng thuế nhập khẩu thép và ô tô Canada lên 50% kể từ ngày 1/1/2027. Tại một cuộc vận động chính trị hôm 25/10, ông dự đoán tranh chấp thương mại với Canada sẽ sớm được giải quyết, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể.

Trước đó, hôm 23/10, ông Trump đã ký sắc lệnh bãi bỏ mức thuế 50% đối với một số sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp của Canada, được cho là có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp tại bang Maine của Mỹ.

Theo giới phân tích, diễn biến đàm phán cho thấy hai nước đang tìm cách thu hẹp bất đồng trong quan hệ thương mại, song khả năng đạt thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào mức độ nhượng bộ của mỗi bên và phạm vi các vấn đề được đưa vào thỏa thuận.