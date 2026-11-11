Mỹ và Ba Lan ký tuyên bố tăng cường hợp tác quốc phòng

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, văn kiện được hai bộ trưởng ký kết hướng tới thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, qua đó duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng vốn đã được xây dựng chặt chẽ giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, ông Hegseth đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Ba Lan trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh châu Âu đang đảm nhận trách nhiệm chủ yếu đối với năng lực phòng thủ thông thường của khu vực.

Về phần mình, ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh việc Ba Lan gia tăng ngân sách quốc phòng và mở rộng hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch xây dựng cơ sở bảo dưỡng tên lửa Patriot PAC-3 mới tại Ba Lan, cùng việc mở rộng các dây chuyền sản xuất liên quan.

Tháng trước, Lầu Năm Góc thông báo lựa chọn Ba Lan làm địa điểm đặt cơ sở bảo dưỡng hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 mới tại châu Âu. Động thái này nhằm tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO, đồng thời cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu tại sườn phía Đông của liên minh.

Việc thiết lập cơ sở bảo dưỡng PAC-3 tại Ba Lan được xem là bước đi quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và hậu cần quốc phòng xuyên Đại Tây Dương, giúp tăng cường khả năng duy trì hoạt động của các hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực.

Bên cạnh các nội dung hợp tác song phương, hai quan chức quốc phòng cũng trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine. Bộ trưởng Hegseth tái khẳng định cam kết của Washington trong việc hướng tới đạt được một giải pháp hòa bình bền vững cho khu vực.