Mỹ và Anh bất đồng về các đòn tập kích của Ukraine vào Nga

Ông Volodymyr Zelensky xem xét các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine

Theo Bloomberg, dẫn lời những người am hiểu vấn đề, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về việc bổ sung tên lửa trong cuộc gặp tại London ngày 14-10.

Các nguồn tin cho biết Anh coi những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hỗ trợ Nga tiến hành chiến dịch quân sự là biện pháp phòng vệ của Ukraine.

Lập trường này khác với Washington. Ngày 15-10, ông Trump chỉ trích việc Ukraine nối lại các cuộc tập kích nhà máy lọc dầu Nga, gọi động thái này là “đáng hổ thẹn” và cho rằng các cuộc tấn công khiến giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Ukraine nối lại các đòn đánh ngày 15-10, trong bối cảnh Nga tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Theo các nguồn tin Bloomberg, London không cho rằng Kiev nên ngừng tấn công khi Moskva vẫn duy trì các cuộc tập kích vào Ukraine.

Anh bắt đầu cung cấp Storm Shadow cho Kiev từ năm 2023. Đây là tên lửa hành trình phóng từ máy bay, có tầm bắn theo nhà sản xuất vượt quá 250 km, được thiết kế để đánh trúng các mục tiêu có giá trị cao.

Bloomberg cũng đưa tin Anh có kế hoạch chia sẻ thông tin kỹ thuật và thiết kế tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine phát triển năng lực lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, quá trình xây dựng năng lực sản xuất này sẽ cần thêm thời gian.