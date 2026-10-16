Mỹ và Anh bàn cách chia sẻ gánh nặng trong NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Ảnh: DWS News

Hãng tin Anadolu dẫn tin từ Lầu Năm Góc cho biết cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra hôm 15/10 trong khuôn khổ chuyến thăm Washington đầu tiên của ông Streeting kể từ khi nhậm chức vào tháng 7. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các đồng minh châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc phòng thủ thông thường.

Ông Hegseth nhấn mạnh mối quan hệ lâu đời giữa Washington và London cần tiếp tục phát triển để ứng phó với các mối đe dọa mới nổi, thay vì chỉ dựa vào những mối liên kết lịch sử.

Theo Lầu Năm Góc, tại cuộc gặp, ông Hegseth chia sẻ với ông Streeting: “Đó là mối quan hệ đối tác bền chặt, cần phải luôn chủ động trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và biến động. Chúng tôi hoan nghênh điều đó".

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng trình bày khái niệm “NATO 3.0”, với định hướng chuyển giao thêm trách nhiệm bảo vệ châu Âu cho những thành viên châu Âu trong liên minh. Cách tiếp cận này có thể giúp Mỹ giảm sự hiện diện quân sự tại châu Âu đồng thời chuyển nguồn lực sang các khu vực khác, trong đó có Thái Bình Dương.

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, việc chứng kiến NATO tăng cường nỗ lực thực hiện trách nhiệm của mình là điều rất đáng khích lệ”, ông Hegseth nói. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng đánh giá cao kế hoạch gia tăng đóng góp quốc phòng của Anh.

Về phần mình, ông Streeting ủng hộ việc châu Âu đảm nhận trách nhiệm lớn hơn, khẳng định Anh sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong việc bảo vệ lục địa và các lợi ích của mình. “Anh đang tăng cường nỗ lực và chúng tôi hoàn toàn tự nguyện làm điều đó”, ông Streeting nói. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Trump vì đã khuyến khích các nước châu Âu nghiêm túc hơn với trách nhiệm quốc phòng của mình.

Theo ông Streeting, Anh đang thực hiện đợt tăng chi tiêu quốc phòng liên tục lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhằm củng cố năng lực quân sự.

Tuy nhiên, ông cho rằng chỉ tăng ngân sách là chưa đủ. Điều quan trọng là phải phân bổ đầu tư vào những năng lực thực sự hiệu quả, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ quân sự mới.