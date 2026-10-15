Mỹ và Ấn Độ dẫn đầu nhu cầu văn phòng linh hoạt toàn cầu trong bối cảnh thị trường ngày càng trưởng thành

Theobáo cáo Xu hướngVăn phòng Linh hoạt Toàn cầu 2026 củaCushman & Wakefield vừa công bố, văn phòng linh hoạt đã bước sang một giai đoạn pháttriển mới, chuyển từ một tiện ích tại nơi làm việc thành một chiến lược bất độngsản cốt lõi đối với khách thuê và chủ sở hữu tòa nhà trên toàn cầu.

Nhu cầu đối với không gian làm việc linh hoạt ngàycàng lan rộng và đa dạng về địa lý. Theo phân tích gần đây của Upflex, Mỹ tiếptục dẫn đầu nhu cầu toàn cầu, chiếm 38,7% tổng số lượt đặt chỗ trong nửa đầunăm 2026. Tuy nhiên, Ấn Độ đang nổi lên như một tiêu điểm, trở thành thị trườngvăn phòng linh hoạt sôi động thứ hai thế giới và đứng đầu toàn cầu trong Chỉ sốMức độ Trưởng thành của Thị trường Văn phòng Linh hoạt do Cushman & Wakefieldxây dựng.

Ông Anshul Jain, Giám đốc Điều hành phụ trách Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông & châu Phi, đồng thời phụ trách Văn phòng & Bán lẻ khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Anshul Jain, Giám đốc Điều hành phụ trách Ấn Độ,Đông Nam Á, Trung Đông & châu Phi, đồng thời phụ trách Văn phòng & Bánlẻ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết: “Văn phòng linh hoạt đã chuyển mình từ mộtgiải pháp không gian làm việc ngắn hạn thành chiến lược phổ biến của kháchthuê. Hiện nay, mô hình này chiếm khoảng 1/5 hoạt động thuê văn phòng tại Ấn Độ,trở thành một trong những phân khúc khách thuê lớn nhất của thị trường. Các tổchức ngày càng quan tâm đến khả năng triển khai nhanh, mở rộng linh hoạt và môhình vận hành với mức độ rủi ro thấp hơn. Những lợi thế này hỗ trợ doanh nghiệptăng trưởng, đồng thời giúp họ thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.”

Ông Jain nói thêm: “Các thị trường văn phòng linh hoạttrên khắp châu Á – Thái Bình Dương (APAC) tiếp tục trưởng thành. Bên cạnh Ấn Độ- quốc gia đứng đầu toàn cầu về mức độ trưởng thành của thị trường, Singapore,Philippines và Malaysia cũng là những thị trường văn phòng linh hoạt phát triểnbậc nhất khu vực. Điều này cho thấy vai trò ngày càng lớn của không gian làm việclinh hoạt trong chiến lược mở rộng kinh doanh và hoạch định nơi làm việc củacác doanh nghiệp trong khu vực.”

Chỉ số Mức độTrưởng thành của Thị trường Văn phòng Linh hoạt do Cushman & Wakefield xâydựng là hệ thống chấm điểm, đánh giá các thị trường văn phòng linh hoạt dựatrên nhiều chỉ số, bao gồm quy mô thị trường, hoạt động thuê, sự hiện diện củađơn vị vận hành, các mô hình không gian làm việc, mức độ tham gia của chủ nhà,mô hình vận hành, mức độ phổ biến của không gian được quản lý, tính minh bạch củathị trường và nhu cầu của khách thuê. Điểm số được chuẩn hóa để có thể so sánhgiữa các khu vực trên toàn cầu và xác định những hệ sinh thái văn phòng linh hoạttrưởng thành nhất thế giới.

Ấn Độ dẫn nhịp tăng trưởng văn phòng linh hoạt

Là thị trường văn phòng linh hoạt trưởng thành nhất thếgiới, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu từ khách thuê,nguồn cung và hoạt động của các đơn vị vận hành. Trong nửa đầu năm 2026, tổngnguồn cung văn phòng linh hoạt tại thị trường này đạt 8,24 triệu mét vuông.Trong giai đoạn 2023–2025, các đơn vị vận hành văn phòng linh hoạt đã thuê 4,1 triệumét vuông diện tích, tương đương hơn 720.000 chỗ ngồi. Những con số này phảnánh nhu cầu ổn định từ khách thuê và đà mở rộng liên tục của thị trường. Nguồncung văn phòng linh hoạt được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, khi các đơnvị vận hành tiếp tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khối doanhnghiệp.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng hệ sinh thái văn phòng linhhoạt đang phát triển tại Ấn Độ có ảnh hưởng đến các thị trường bên ngoài quốcgia này. Các đơn vị vận hành Ấn Độ đang mở rộng ra quốc tế, trong khi các nhàcung cấp trong khu vực và toàn cầu tiếp tục gia tăng hiện diện tại Ấn Độ. Một sốví dụ gồm Smartworks mở rộng sang Singapore và Table Space dự kiến gia nhậpPhilippines thông qua khoản đầu tư chiến lược vào KMC Solutions. Trong khi đó,các đơn vị vận hành trong khu vực như JustCo và một số nhà cung cấp văn phònglinh hoạt có trụ sở tại Trung Đông cũng tiếp tục mở rộng hoạt động tại Ấn Độ.

Làn sóng tăng trưởng tiếp theo của văn phòng linh hoạt

Đà tăng trưởng của văn phòng linh hoạt được dự báo sẽtiếp tục mạnh mẽ, nhờ nhu cầu của khách thuê về sự linh hoạt hơn trong cách thứcvà địa điểm mở rộng hoạt động. Xu hướng này đặc biệt rõ ở các công ty đa quốcgia và trung tâm dịch vụ toàn cầu, khi họ sử dụng không gian làm việc linh hoạtnhư một lựa chọn gia nhập thị trường mới với mức độ rủi ro thấp.

Đồng thời, kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng nơi làmviệc, trải nghiệm nhân viên và tính bền vững đang thúc đẩy sự chuyển dịch sangcác giải pháp văn phòng linh hoạt cao cấp, đạt tiêu chuẩn cao hơn. Nguồn vốn tổchức gia tăng cũng giúp các đơn vị vận hành mở rộng quy mô, hợp nhất hoạt độngvà phát triển tại nhiều thị trường. Nhiều đơn vị đang mở rộng dịch vụ vượt rangoài mô hình văn phòng chia sẻ truyền thống, bổ sung văn phòng quản lý trọngói, giải pháp hoàn thiện nội thất và dịch vụ nơi làm việc tích hợp. Khi cáctiêu chuẩn quốc tế về dịch vụ, công nghệ và trải nghiệm nơi làm việc ngày càngđược nâng cao, những nền tảng vận hành quy mô lớn trong khu vực sẽ có vị thếthuận lợi để đón đầu giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nhu cầu.

Góc nhìn Việt Nam: văn phòng linh hoạt không chỉ đơnthuần “tiết kiệm chi phí”

Ông Thuận Nguyễn, Giám đốc Dịch vụ Cho thuê, Cushman & Wakefield Việt Nam.

Việt Nam không nằm trong phạm vi nghiên cứu của Báocáo Xu hướng Văn phòng Linh hoạt Toàn cầu 2026. Tuy vậy, theo ông ThuậnNguyễn, Giám đốc Dịch vụ Cho thuê, Cushman & Wakefield Việt Nam, thị trườngvăn phòng linh hoạt tại Việt Nam sở hữu nhiều động lực tăng trưởng.

ÔngThuận nhận định: “Trong bối cảnh nguồn cung tăng và cạnh tranh ngày càng cao,văn phòng linh hoạt có thể là một phương án giúp chủ tòa nhà nâng cao hiệu quảkhai thác, đồng thời trở thành tiện ích bổ sung cho khách thuê hiện hữu. Môhình này có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng phòng họp ngắn hạn, không gian làm việccho nhóm dự án hoặc diện tích bổ sung tạm thời; đồng thời giúp tòa nhà tiếp cậndoanh nghiệp vừa và nhỏ, văn phòng đại diện và doanh nghiệp mới gia nhập thịtrường. Với doanh nghiệp, giá trị của văn phòng linh hoạt ngày càng nằm ở khảnăng triển khai nhanh, điều chỉnh quy mô và tiếp cận không gian làm việc chấtlượng, bên cạnh việc kiểm soát chi phí đầu tư ban đầu.”

Để xem toàn bộ báo cáo Xu hướng Văn phòng Linh hoạtToàn cầu 2026, bao gồm đánh giá chi tiết các thị trường tại châu Á – TháiBình Dương, châu Âu, Trung Đông & châu Phi (EMEA) và châu Mỹ, vui lòng nhấnvào đây.