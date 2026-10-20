Mỹ - Uzbekistan thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ C5+1

Ngoại trưởng các nước Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Hội nghị Ngoại trưởng C5+1 ở Samarkand (Uzbekistan), ngày 19/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Mirziyoyev hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của ông Rubio tới Uzbekistan và khu vực Trung Á, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Ông đánh giá cao sự quan tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Trung Á, cho rằng khu vực lần đầu tiên nhận được sự chú ý mang tính chiến lược từ Washington.

Nhà lãnh đạo Uzbekistan nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với việc củng cố chủ quyền và độc lập của các quốc gia Trung Á, đồng thời khẳng định Tashkent ủng hộ những lĩnh vực hợp tác ưu tiên do Washington đề xuất. Ông cũng đề cập cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hồi tháng 8/2026, trong đó hai bên nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, và bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp thúc đẩy các mục tiêu của Hội đồng Hòa bình.

Về hợp tác kinh tế, Tổng thống Mirziyoyev cho biết Hội đồng Doanh nghiệp và Đầu tư Mỹ – Uzbekistan đã trở thành cơ chế thúc đẩy các dự án chung. Tại cuộc họp hội đồng lần này với sự tham dự của hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ diễn ra cùng ngày, hai bên đạt được 54 thỏa thuận và sáng kiến tiềm năng, có tổng trị giá khoảng 12 tỷ USD. Ông đồng thời hoan nghênh việc ký kết các văn kiện quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân vì mục đích hòa bình và chương trình thăm dò Mặt Trăng Artemis.

Về phần mình, Ngoại trưởng Rubio cảm ơn sự đón tiếp của Uzbekistan, đánh giá cao những tiến bộ kinh tế và cơ hội hợp tác tại nước này. Ông cho biết chính quyền Tổng thống Trump chủ trương vừa xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế, vừa khai thác những cơ hội hợp tác có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Trung Á có vai trò lịch sử trong kết nối thương mại giữa phương Đông và phương Tây, đồng thời cho rằng khu vực đang mở rộng quan hệ ngoại giao và kinh tế. Mỹ mong muốn tham gia sâu hơn vào tiến trình này thông qua hợp tác với Uzbekistan và các nước Trung Á trong những lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản quan trọng, nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghệ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington thúc đẩy tăng cường hiện diện kinh tế và ngoại giao tại Trung Á. Hai bên kỳ vọng các cơ chế đối thoại và thỏa thuận đầu tư sẽ tạo điều kiện mở rộng hợp tác thực chất, đồng thời củng cố quan hệ Mỹ–Uzbekistan trong khuôn khổ hợp tác khu vực C5+1.

Uzbekistan là chặng dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chuyến công du Trung - Nam Á của Ngoại trưởng Rubio nhằm thúc đẩy quan hệ của Mỹ với các nước Trung Á và Ấn Độ. Sau Uzbekistan, ông Rubio sẽ tới hai thành phố Mumbai và Jamnagar của Ấn Độ để gặp các lãnh đạo doanh nghiệp nước chủ nhà.