Mỹ ưu tiên khai thác dầu khí, nới kiểm soát methane

Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu ở New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc vận động ở bang Texas, ông Trump cho biết việc bãi bỏ quy định sẽ giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng tiết kiệm khoảng 45 tỷ USD chi phí, đồng thời tạo điều kiện khai thác thêm 210 triệu thùng dầu. Tổng thống Mỹ cho rằng các yêu cầu kiểm soát phát thải trước đây gây tốn kém và ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí quy mô nhỏ.

Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), những thay đổi dự kiến bao gồm chấm dứt chương trình yêu cầu doanh nghiệp điều tra, khắc phục các vụ rò rỉ methane lớn tại cơ sở dầu khí, đồng thời nới lỏng tiêu chuẩn đối với các giếng dầu khí quy mô nhỏ. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng các quy định hiện hành làm tăng chi phí và cản trở ngành năng lượng.

Tuy nhiên, các tổ chức môi trường phản đối động thái này, cảnh báo việc nới lỏng kiểm soát sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục thải methane ra khí quyển thay vì thu gom để sử dụng làm năng lượng. Theo ước tính của các quan chức liên bang dưới thời chính quyền Tổng thống Biden, quy định cũ có thể giúp ngăn chặn khoảng 58 triệu tấn methane phát thải vào khí quyển đến năm 2038, đồng thời giảm các chất ô nhiễm khác gây hại cho sức khỏe con người.

Methane là thành phần chính của khí tự nhiên và là một trong những khí nhà kính có tác động mạnh đến tình trạng nóng lên toàn cầu. Theo các nhà khoa học, khí này gây ra khoảng 30% lượng phát thải khí nhà kính gây nóng lên toàn cầu. Các hoạt động khai thác dầu khí là nguồn phát thải methane công nghiệp lớn, chủ yếu do rò rỉ từ thiết bị, đường ống và việc xả hoặc đốt bỏ khí trong quá trình sản xuất.

Động thái trên là bước đi mới nhất trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thu hẹp các chính sách khí hậu được triển khai dưới thời chính quyền tiền nhiệm, trong bối cảnh Washington thúc đẩy khai thác dầu khí để mở rộng nguồn cung năng lượng và ứng phó với những lo ngại về giá nhiên liệu tăng cao.