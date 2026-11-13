Mỹ, Ukraine thông báo châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 12/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, cho biết các nước châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Nga.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định Moskva không thay đổi các yêu cầu cứng rắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua.

Sau các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất – UAE), ông Kushner và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có hơn 4 giờ trao đổi với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin, trước khi bay tới Dublin (Cộng hòa Ireland) để thông báo kết quả với Tổng thống Zelensky.

Phát biểu với báo giới tại một căn cứ không quân ở Ireland, ông Zelensky cho biết đại diện châu Âu sẽ trực tiếp tham gia các cuộc thảo luận, thay vì đứng ngoài như tại Abu Dhabi, đồng thời nhấn mạnh các nước này sẽ có tiếng nói trong tiến trình đàm phán.

Ông Kushner cũng khẳng định không thể đạt được thỏa thuận nếu thiếu sự tham gia của châu Âu và cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng thử phương thức này.

Một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết đại diện 5 nước châu Âu cùng Ủy ban châu Âu đã gặp các đặc phái viên Mỹ, đồng thời cho biết một cuộc họp đa phương mới sẽ sớm được ấn định.

Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa xác nhận việc nhà lãnh đạo Nga đồng ý để châu Âu tham gia các vòng đàm phán tiếp theo.

Trước đó, trong cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Putin tuyên bố đề nghị phía Mỹ đánh giá kết quả vòng đàm phán vừa qua, tính chất các cuộc trao đổi giữa Nga và Ukraine, cũng như triển vọng duy trì các cuộc tiếp xúc trong thời gian tới.

Đề cập vai trò của châu Âu trong tiến trình giải quyết xung đột, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn Mỹ phối hợp với các đối tác châu Âu để thống nhất cách tiếp cận và định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy hòa bình.

Ngoài ra, ông cũng cảnh báo việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ khiến các hoạt động giao tranh lập tức tái diễn.

Về phía Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff nhận định các cuộc trao đổi tại Abu Dhabi diễn ra tích cực, với sự tham gia thực chất và mang tính xây dựng của cả phái đoàn Nga và Ukraine.

Ông Witkoff khẳng định Tổng thống Donald Trump đặc biệt coi trọng việc sớm chấm dứt xung đột tại Ukraine và đang nỗ lực thúc đẩy mục tiêu này.

Trong khi đó, vấn đề cấu trúc an ninh châu Âu tiếp tục được đặt ra tại cuộc gặp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Dublin.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho rằng không cần thiết phải xây dựng lại khuôn khổ an ninh hiện có của châu lục.

Trong tuyên bố do Pháp hậu thuẫn, 39 quốc gia nhấn mạnh mọi vấn đề ảnh hưởng đến an ninh châu Âu cần được quyết định với sự tham gia của các nước châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nước trong khu vực thống nhất một tầm nhìn rõ ràng về những mục tiêu cần đạt được trong đàm phán Ukraine, trong bối cảnh Nga và Mỹ đề nghị châu Âu chỉ định một đại diện chung để làm việc./.