Mỹ tuyên bố vòng đàm phán Nga - Ukraine tiếp theo sẽ gồm cả châu Âu

Hai đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Hãng Anadolu và RT đưa tin, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X của Mỹ vào tối muộn 12/11, ông Kushner đã tổng kết các cuộc đàm phán mà ông cùng với đặc phái viên Steve Witkoff tham gia hôm 10/11 trong khuôn khổ nỗ lực do Washington làm trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Chúng tôi đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc hiểu những quan ngại của cả hai bên, xác định các giải pháp khả thi và thiết lập lộ trình tiếp theo. Hai bên hiện đã nhất trí mở rộng vòng đàm phán kế tiếp, với sự tham gia của các đối tác châu Âu”, ông Kushner cho biết.

Theo ông, điều này sẽ cho phép các bên thảo luận về những thỏa thuận an ninh châu Âu rộng lớn hơn trong thời kỳ hậu xung đột, song song với các vấn đề lãnh thổ giữa Nga và Ukraine.

Ông Kushner nhấn mạnh để chấm dứt xung đột, cần có “những đảm bảo an ninh đáng tin cậy, các cơ chế tránh xung đột và những cam kết giảm leo thang mang tính tương hỗ nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra xung đột trong tương lai”. Ông cũng thống nhất với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục duy trì liên lạc, gồm cả việc trao đổi với nhóm đàm phán của Kiev.

Đặc phái viên Mỹ tái khẳng định rằng sẽ không có bất kỳ thỏa thuận an ninh châu Âu rộng lớn nào được hoàn tất nếu chưa giải quyết những quan ngại về an ninh của Ukraine.

Ông cũng cho biết các bên đang nỗ lực tiến tới cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Đây là kết quả quan trọng đạt được từ vòng đàm phán hòa bình mới nhất do Mỹ làm trung gian, diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) trong hai ngày 10-11/11.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Kushner.