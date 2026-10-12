Mỹ tuyên bố Nga và Ukraine đồng ý ngừng tấn công cơ sở năng lượng

“Có hiệu lực ngay lập tức, một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng được áp dụng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đã đồng ý. Đừng vi phạm thỏa thuận này!” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social đêm 11/10 giờ Việt Nam.

Trao đổi với Axios về tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thông báo về thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng là “thông tin mới” đối với chính ông.

“Tuy nhiên, nếu phía Nga đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, Ukraine cũng sẽ đồng ý. Nếu Tổng thống Donald Trump đã đàm phán được thỏa thuận này với ông Putin, xin hãy cho chúng tôi biết khi nào lệnh ngừng tấn công bắt đầu có hiệu lực. Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ chấp thuận thỏa thuận đó,” Axios dẫn chia sẻ của ông Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Sau đó, Tổng thống Ukraine cho biết trên mạng xã hội X rằng ông đã liên hệ với Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte để thảo luận về thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng mà ông Trump công bố.

“Ukraine ủng hộ thỏa thuận này và điều quan trọng là Nga cũng phải ủng hộ. Chúng tôi đang chờ phía Mỹ cung cấp thông tin chi tiết. Về phần mình, Ukraine luôn hoàn toàn ủng hộ các bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng, bảo vệ sinh mạng con người, cũng như những quyết định cần thiết để chấm dứt chiến tranh và bảo đảm hòa bình lâu dài,” ông Zelensky viết trên mạng xã hội X đêm 11/10 giờ Việt Nam.

Phía Nga chưa đưa ra phản hồi về thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng được Tổng thống Donald Trump công bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của ông Zelensky)

Đây không phải lần đầu ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Ngày 14/9, ông Trump từng đưa ra tuyên bố tương tự trên mạng xã hội Truth Social.

“Ukraine đã đồng ý không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Nga cũng đồng ý làm điều tương tự!” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social đêm 14/9 giờ Việt Nam.

Tuy nhiên, sau đó, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Lực lượng Ukraine thực hiện các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Trong khi đó, lực lượng Nga tấn công các cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine, khiến thủ đô Kiev và các khu vực lân cận mất điện, đồng thời làm gián đoạn hoạt động giao thông và cấp nước.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, giá dầu diesel trên thế giới tăng chủ yếu do xung đột Nga - Ukraine, chứ không phải cuộc xung đột tại Trung Đông. “Chúng tôi đã nói với ông Zelensky rằng ông ấy muốn làm gì với Nga thì làm, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra vấn đề cho toàn thế giới. Vậy mà ông ấy lại muốn gây ra những vấn đề cho thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi liên quan đến nguồn cung dầu diesel, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel trên toàn thế giới,” Tổng thống Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng ngày 10/10 giờ địa phương. “Có rất nhiều mục tiêu khác. Đừng tấn công các nhà máy lọc dầu. Vậy ông ấy đã làm gì? Ông ấy lại đi tấn công các nhà máy lọc dầu,” nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ thêm.