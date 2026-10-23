Mỹ tuyên bố giáng đòn mạnh vào các ổ nhóm lừa đảo nước ngoài

Ông Trump cho biết lực lượng thực thi pháp luật liên bang cảnh báo cho hơn 10.000 người Mỹ có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, ngăn chặn thiệt hại ít nhất 1,6 tỷ USD trong năm nay.

Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ xác nhận cơ quan này đã triệt phá 20 ổ nhóm lừa đảo trên toàn thế giới.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ ưu tiên xác định và truy tố những đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Sau đó, ông đã chỉ thị Bộ An ninh Nội địa phối hợp các công ty tư nhân giám sát các băng nhóm tin tặc nước ngoài.