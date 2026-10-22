Mỹ tuyên bố giáng đòn mạnh vào các ổ nhóm lừa đảo nước ngoài

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại New York, Mỹ. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Phát biểu tại một sự kiện về phòng chống tội phạm mạng ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết lực lượng thực thi pháp luật liên bang cảnh báo cho hơn 10.000 người Mỹ có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, ngăn chặn thiệt hại ít nhất 1,6 tỷ USD trong năm nay. Trong khi đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel xác nhận cơ quan này đã triệt phá 20 ổ nhóm lừa đảo trên toàn thế giới.

Theo một báo cáo của FBI, trong năm ngoái, cơ quan này đã nhận được hơn 1 triệu đơn khiếu nại về các vụ lừa đảo trực tuyến, tăng 17% so với năm 2024.

Trong sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ ưu tiên xác định và truy tố những đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Sau đó, ông đã chỉ thị cho Bộ An ninh Nội địa phối hợp với các công ty tư nhân giám sát các băng nhóm tin tặc nước ngoài.