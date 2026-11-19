Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/11 cho biết Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại mang tính “bước ngoặt” với Philippines, điều được cho là sẽ mang lại lợi ích lớn cho nông dân Mỹ, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng ông đã có “cuộc gặp tuyệt vời về thương mại, an ninh quốc gia và các vấn đề khác” với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Tổng Trump nêu rõ ông “vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận thương mại mới và hoàn toàn khác biệt với Philippines.”

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đây sẽ là thỏa thuận mang tính bước ngoặt thực sự và đặc biệt sẽ mang lại lợi ích lớn cho nông dân Mỹ cũng như lĩnh vực năng lượng.

Trước đó, tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Philippines chủ trì, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã “hoàn tất một thỏa thuận thương mại rất lớn.”

Theo ông, “đây là một thỏa thuận công bằng đối với cả hai nước và chúng tôi rất hài lòng về điều đó. Chúng tôi không nghĩ rằng điều này sẽ diễn ra, nhưng mọi việc đã được thực hiện rất nhanh chóng.”

Tổng thống Trump tới Manila ngày 17/11, bắt đầu chuyến công du châu Á, trong đó ông đã tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, gặp gỡ các thành viên của Nhóm Bộ tứ (Quad), và tới Trung Quốc dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2026 tại Thâm Quyến./.