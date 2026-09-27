Mỹ tuyên bố 'đạt kết quả' trong chiến dịch cô lập Iran

Viết trên mạng xã hội X ngày 27/9 giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã cử các đặc phái viên đi tới nhiều nơi trên thế giới để vận động các nước hành động nhằm vào Iran.

“Theo chỉ đạo của tôi, các nhóm công tác đã được cử tới khắp thế giới để làm việc với các quốc gia và yêu cầu hành động nhằm vào chính quyền Iran. Những nỗ lực này đang mang lại kết quả,” ông Bessent viết.

Theo một bài viết trên Wall Street Journal được ông Bessent chia sẻ, ông Jonathan Burke, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đã tới Trung Đông và châu Âu trong vòng hai tuần để thúc đẩy kế hoạch trừng phạt kinh tế (Ngày D-Day kinh tế) đối với Tehran. Theo Wall Street Journal, Bộ Tài chính Mỹ đã thảo luận với hơn 50 quốc gia trong khuôn khổ nỗ lực này.

Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: TTXVN

Một trong những lĩnh vực chịu tác động là hàng không. Ông Bessent cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Oman đã ngừng các chuyến bay của hãng hàng không tư nhân Iran Mahan Air tới hai nước, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã dừng toàn bộ các chuyến bay của các hãng hàng không Iran.

Trước đó, ngày 21/9, ông Bessent tuyên bố tất cả các hãng hàng không Iran “sẽ bị đóng cửa trên toàn thế giới”. Tuy nhiên, các hãng hàng không Iran quy mô nhỏ hơn vẫn tiếp tục khai thác các đường bay quốc tế, theo AFP.

Song song với các biện pháp trong lĩnh vực hàng không, các hạn chế đối với hệ thống ngân hàng Iran cũng được siết chặt. Ngân hàng Trung ương UAE ngày 23/9 đã chặn các giao dịch đến và đi Iran của các chi nhánh Ngân hàng Melli của Iran, với cáo buộc ngân hàng này vi phạm các quy định về chống rửa tiền, chống khủng bố và ngăn chặn phổ biến vũ khí.

Trong đó, Ngân hàng Trung ương UAE ngày 23/9 đã chặn các giao dịch đến và đi Iran của các chi nhánh Ngân hàng Melli của Iran, với cáo buộc ngân hàng này vi phạm các quy định về chống rửa tiền, chống khủng bố và ngăn chặn phổ biến vũ khí.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền nước này tuần trước đã thu hồi giấy phép hoạt động của Ngân hàng Mellat của Iran, một tổ chức tài chính bán tư nhân vốn đã chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây trong nhiều năm.

Ông Bessent cũng cho biết giá trị đồng Rial của Iran đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, đồng thời nói rằng ngay cả giới lãnh đạo Iran cũng đã thừa nhận những tác động kinh tế của cuộc chiến. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảm ơn chính phủ Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Oman và UAE, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục phối hợp với các nước này.