Mỹ tuyên bố 97% tàu vượt eo biển Hormuz an toàn giữa lúc Iran liên tiếp tấn công tàu chở dầu

Theo kênh Al Jazeera sáng 18/10, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ông Tim Hawkins, nói với Fox News rằng 97% số tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz “đã vượt qua thành công mà không bị trúng vật thể phóng từ phía Iran”.

Ông Hawkins cho biết thêm: “Quân đội Mỹ đã hỗ trợ phối hợp bảo vệ hàng nghìn tàu thuyền đi qua eo biển an toàn”.

Ông Hawkins lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành là “không có lý do chính đáng”, đồng thời khẳng định rằng “họ không đạt được mục tiêu đóng cửa eo biển Hormuz”.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/10 cho biết hai siêu tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz, sau khi tìm cách đi qua tuyến đường thủy này mà không được Tehran cho phép.

Theo thông báo của Văn phòng Quan hệ Công chúng IRGC gửi đài RT, một tàu chở dầu trúng thủy lôi vào sáng 17/10, trong khi tàu thứ hai bị vô hiệu hóa sau khi một quả thủy lôi phát nổ trong buồng máy. Theo truyền thông nhà nước Iran, mỗi tàu đang chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô.

Video tàu chở dầu trúng thuỷ lôi tại eo biển Hormuz (nguồn: IRGC):

IRGC cáo buộc cả hai tàu đã tắt hệ thống định vị và radar trước khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo các tuyến đường không được Tehran cho phép.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều tàu chở dầu và tàu hàng bị tấn công tại khu vực trong những tuần gần đây, trong khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, khiến căng thẳng gia tăng.

Trước đó vài ngày, một tàu container đã bị chìm tại tuyến đường thủy chiến lược này trong vụ việc mà Tehran cho là do trúng thủy lôi. Toàn bộ 21 thuyền viên trên tàu được cho là đã thoát nạn an toàn.

Iran yêu cầu các tàu đi qua eo biển Hormuz phải xin phép cơ quan quản lý hàng hải do nước này thành lập hồi tháng 5. Động thái này được Tehran xem là một bước nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát đối với tuyến vận tải biển chiến lược.

Trong khi đó, Mỹ cũng triển khai các biện pháp nhằm vào tàu thương mại trong khuôn khổ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, được áp đặt từ tháng 7 sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên đổ vỡ.

Tuần trước, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu chở hàng rời Ocean Molica treo cờ Panama tại vịnh Oman, với cáo buộc con tàu cố tình phá vỡ lệnh phong tỏa. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), kể từ tháng 7, lực lượng Mỹ đã phá hủy 10 tàu chở dầu được cho là có liên hệ với IRGC.

Những tuyên bố trái chiều từ Washington và Tehran cho thấy căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, an toàn hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng chiến lược này vẫn là vấn đề được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.