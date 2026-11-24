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Trong tuyên bố chính thức, Bộ Tài chính Mỹ cho biết danh sách trừng phạt lần này bao gồm nhiều văn phòng thu đổi ngoại tệ, công ty bình phong và các nhân sự chủ chốt của Iran. Mục tiêu của chiến dịch là triệt phá các mạng lưới "ngân hàng ngầm" toàn cầu mà Washington cáo buộc đang được Ngân hàng Trung ương Iran giám sát.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định hệ thống ngân hàng ngầm là "phao cứu sinh tài chính cuối cùng" của chính quyền Tehran, đồng thời khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triệt phá các mạng lưới này. Theo phía Mỹ, các thực thể bị trừng phạt đã giúp Iran luân chuyển hàng tỷ USD qua hệ thống tài chính quốc tế để tiếp cận nguồn ngoại tệ bất chấp các lệnh cấm vận toàn diện.

Trước đó, trong tháng này, chính quyền Mỹ cũng tuyên bố rằng chiến dịch trừng phạt của họ đã đẩy đồng rial của Iran xuống mức thấp kỷ lục và khiến tỷ lệ lạm phát tại quốc gia này tăng vọt lên mức khoảng 90%.

Đòn trừng phạt kinh tế mới được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 9 tháng qua giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Cuộc chiến này đã gây bất ổn nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông, làm gián đoạn hoạt động vận tải biển, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao và kéo nhiều quốc gia trong khu vực vào vòng xoáy căng thẳng.

Theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ rằng Tehran vẫn hy vọng con đường ngoại giao có thể chấm dứt cuộc chiến với Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết phía Iran đang mong muốn một thỏa thuận nhưng những điều kiện đó không thể chấp nhận được đối với ông.

Đáng chú ý, kênh tin tức Fox News đưa tin Tổng thống Trump tiết lộ ông đang "nghiêng về phương án ra lệnh thực hiện các cuộc không kích quân sự nhằm vào Iran sau dịp năm mới nếu hai nước không đạt được một thỏa thuận".