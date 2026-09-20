Mỹ từng 'bắn hơn 70 quả THAAD, Patriot' để chặn 20 tên lửa Iran

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, quân đội nước này đã phóng 60-70 tên lửa từ các khẩu đội Patriot để đối phó với cuộc tập kích của Iran ngày 9/9.

Ít nhất 12 tên lửa đánh chặn khác được khai hỏa từ Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD).

Một nguồn tin nhận định lượng đạn phòng không được sử dụng trong trận đánh tương đương số tên lửa Mỹ thường phóng trong cả tuần tại những thời điểm khác của cuộc xung đột. Con số trên chưa bao gồm tên lửa do lực lượng phòng không Jordan khai hỏa.

Các tên lửa Patriot PAC-3 MSE hiện có giá khoảng 4-5 triệu USD mỗi quả. Đạn PAC-2 GEM-T cũ hơn có giá khoảng 2-4 triệu USD.

Trong khi đó, mỗi tên lửa THAAD có thể tiêu tốn 12-15 triệu USD, tùy lô sản xuất. Như vậy, chỉ riêng số đạn Mỹ sử dụng đã có giá hàng trăm triệu USD.

Các quan chức Mỹ cho biết Iran phóng khoảng 20 tên lửa đạn đạo trong đợt tập kích. Nhiều quả được cho là sử dụng đầu đạn con và mồi bẫy, khiến hệ thống phòng không phải xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc.

Iran cũng kết hợp các loại tên lửa có quỹ đạo, khả năng cơ động và cấu hình đầu đạn khác nhau nhằm gây quá tải cho mạng lưới đánh chặn.

Fabian Hinz, chuyên gia về tên lửa Iran tại tổ chức Nghiên cứu Vũ khí Xung đột, nhận định Tehran đang liên tục điều chỉnh chiến thuật thông qua việc thử nghiệm những phương án mới.

Dù sử dụng lượng lớn tên lửa phòng không, Mỹ và Jordan không đánh chặn được toàn bộ đòn tấn công. .

Một quan chức Mỹ xác nhận các tên lửa Iran đã đánh trúng tiêm kích và một số máy bay khác tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti.

CBS News dẫn nguồn tin cho biết ít nhất 8 tiêm kích F-15E và 1 cường kích A-10 bị ảnh hưởng, trong đó chiếc A-10 có thể bị loại biên

Iran tuyên bố đã đánh trúng khu vực bảo dưỡng và tập kết máy bay F-35, F-15 và F-16. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy nhiều dấu vết cháy nổ tại căn cứ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/9 bác bỏ thông tin máy bay Mỹ bị hư hại