Tỷ phú Elon Musk ngày 17/11 tiết lộ trên mạng xã hội X rằng công ty của ông từng đề nghị cung cấp miễn phí dịch vụ Starlink cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy không chấp nhận đề xuất này.

Ông Musk đưa ra bình luận sau sự cố ngày 13/11 khiến FAA phải đình chỉ cất cánh trên toàn quốc trong hơn 4 giờ, làm hàng nghìn chuyến bay bị hủy và gây gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay.

Hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ hiện vẫn phụ thuộc vào hạ tầng có tuổi đời hàng chục năm, trong đó có công nghệ từ thập niên 1970 và mạng lưới cáp đồng.

Sự cố gần đây xảy ra trong quá trình nhà thầu L3Harris thay thế cáp đồng bằng cáp quang và thiết bị định tuyến tại trạm phát ở El Dorado, bang Arkansas. Lượng dữ liệu bất thường từ các thiết bị được cho là đã khiến hệ thống quá tải.

Phát biểu tại Đồi Capitol ngày 17/11, Bộ trưởng Duffy bảo vệ quyết định từ chối Starlink. Ông cho biết dịch vụ vệ tinh này từng được sử dụng hiệu quả đối với một số thiết bị tại Alaska, nhưng quá trình thử nghiệm một phiên bản hệ thống tại phòng thí nghiệm công nghệ đã phát hiện những vấn đề cần khắc phục.

Theo ông Duffy, hạ tầng mặt đất vẫn là phương án phù hợp hơn do không phận Mỹ rất rộng và các khu vực đang sử dụng nhiều hệ thống công nghệ khác nhau. Vì vậy, Starlink chưa thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu liên lạc của FAA.

Nhà thầu L3Harris cho biết đang phối hợp điều tra nguyên nhân sự cố. Trong khi đó, Bộ trưởng Duffy đề nghị Quốc hội cấp 50 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu, thay vì tiếp tục vá víu hạ tầng cũ.

Người đứng đầu FAA Bryan Bedford cũng khẳng định cơ quan này sẽ không sử dụng Starlink hay bất kỳ dịch vụ vệ tinh nào làm phương tiện liên lạc duy nhất cho hoạt động kiểm soát không lưu, vốn đòi hỏi độ an toàn và ổn định rất cao.

Tranh luận về Starlink diễn ra trong bối cảnh mạng vệ tinh của ông Musk tiếp tục gây chú ý bởi vai trò trong các hoạt động dân sự và quân sự, đặc biệt là những tranh cãi liên quan đến dịch vụ Starshield tại Ukraine.