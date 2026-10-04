Mỹ từ chối chia sẻ công nghệ AI với Trung Quốc, nhấn mạnh một khía cạnh hợp tác khác

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Nguồn: SCMP)

Trong cuộc phỏng vấn với Axios, trả lời câu hỏi về khả năng cho phép Trung Quốc tiếp cận các công nghệ AI của Mỹ, ông Bessent nêu rõ: “Có lẽ không phải như vậy, nhưng tôi nghĩ chúng ta [Mỹ và Trung Quốc] có thể nhất trí về điều mà các mô hình không nên thực hiện”.

Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh, Mỹ và Trung Quốc đang có “cuộc thảo luận rất tốt” về AI. Quan chức cấp cao ngành Tài chính Mỹ cũng xác nhận Washington muốn trao đổi với Bắc Kinh về vấn đề này.

(theo RIA Novosti