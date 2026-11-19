O'Corrain đột nhập phá hủy chiếc C-130 đỗ trên đường lăn tại sân bay Shannon

Theo hồ sơ được công bố, O'Corrain, 48 tuổi, bị cáo buộc đột nhập khu vực sân đỗ máy bay tại sân bay Shannon ở hạt Clare hồi tháng 4-2026, sau đó nấp bên trong một chiếc C-130 Hercules của quân đội Mỹ.

Các công tố viên cho rằng bị cáo đã dùng rìu phá hỏng phần thân máy bay, đập nát toàn bộ đồng hồ trong buồng lái, cắt dây điện và các đường ống thủy lực, đồng thời đổ bi thép vào thùng nhiên liệu.

Bản cáo trạng nêu rõ những thiệt hại này khiến máy bay không còn khả năng hoạt động.

Giới chức Mỹ cho biết chiếc C-130 khi đó đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ quân sự ở nước ngoài.

Đây là dòng máy bay vận tải chủ lực của Không quân Mỹ, thường được sử dụng để vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị và thực hiện các nhiệm vụ tại những khu vực chiến sự.

Các tài liệu của tòa án cho thấy O'Corrain đã nghiên cứu và lên kế hoạch cho vụ tấn công trong nhiều tháng trước khi hành động vào ngày 11-4-2026.

Bị cáo hiện đối mặt với cáo buộc phá hủy tài sản của chính phủ Mỹ, tội danh có mức án tối đa lên tới 10 năm tù theo luật liên bang Mỹ.

Sau vụ việc, O'Corrain bị cảnh sát Ireland bắt giữ ngay tại hiện trường và bị truy tố về hành vi phá hoại tài sản.

Sân bay Shannon có vai trò trung chuyển quan trọng đối với binh sĩ và trang thiết bị quân sự Mỹ di chuyển giữa Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Đây cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ và các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Những năm gần đây, sân bay này nhiều lần ghi nhận các vụ xâm nhập liên quan đến các nhóm hoạt động phản chiến.

Theo các công tố viên Mỹ, vào tháng 5-2025, 3 người đã bị bắt sau khi lái xe tải đâm qua hàng rào an ninh sân bay, 3 người khác bị cáo buộc phun sơn lên một máy bay quân sự Mỹ.

Theo Guardian