Mỹ - Trung thống nhất khung giảm thuế cho 60 tỷ USD hàng hóa

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo báo chí Anh, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo thỏa thuận vào 27/9, hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tại Washington. Theo cơ chế mang tên 30-30, một hội đồng thương mại sẽ xem xét ưu đãi thuế đối với các mặt hàng được coi là không nhạy cảm. Hai bên chưa công bố mức thuế cụ thể hoặc thời điểm áp dụng.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai nước đã đề xuất danh mục hàng hóa trị giá 30 tỷ USD ở mỗi chiều có thể được hưởng mức thuế thuận lợi hơn trong tương lai. Ông cho biết Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy thương mại cân bằng, đồng thời theo dõi việc Trung Quốc thực hiện các cam kết mua nông sản, năng lượng và mở cửa thị trường cho doanh nghiệp Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng cơ chế mới sẽ góp phần duy trì ổn định quan hệ kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho một số mặt hàng của nước này xuất khẩu sang Mỹ.

Danh mục hàng Mỹ được Trung Quốc xem xét ưu đãi gồm 1.619 mặt hàng, trong đó có nông sản, các mặt hàng liên quan đến chăn nuôi, sản phẩm từ than và thiết bị y tế. Danh mục hàng Trung Quốc được Mỹ xem xét ưu đãi ngắn hơn, gồm 77 mặt hàng thuộc các nhóm đồ dùng cho trẻ em, sản phẩm chăm sóc cá nhân và dụng cụ thể thao.

Thỏa thuận được công bố sau khi hai nước nhất trí gia hạn thêm 2 tháng lệnh đình chiến thuế quan, đến ngày 10/1/2027. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận đình chiến này tại Busan (Hàn Quốc) vào năm 2025. Sau chuyến thăm Washington, hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp lại tại hội nghị APEC ở Thâm Quyến vào tháng 11 và hội nghị G20 ở Miami vào tháng 12.

Washington vẫn muốn giảm thâm hụt thương mại với Bắc Kinh. Theo ông Greer, mức thâm hụt đã giảm khoảng 40% kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, xuống còn 140 tỷ USD.

Tuy nhiên, bất đồng về đất hiếm vẫn chưa được giải quyết. Mỹ muốn Trung Quốc đẩy nhanh việc cung ứng đất hiếm cho nước này và các đồng minh, trong đó có Nhật Bản. Washington đã phản đối đề xuất của Bắc Kinh về việc gia hạn lệnh đình chiến thuế quan trong thời gian dài hơn, vì cho rằng Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ các cam kết, đặc biệt là về đất hiếm. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Trung Quốc mới thực hiện được khoảng hai phần ba cam kết trong lĩnh vực này.

Nhà Trắng ngày 25/9 cho biết hai bên tiếp tục xử lý những lo ngại của Mỹ về tình trạng thiếu hụt đất hiếm và khoáng sản thiết yếu. Ông Greer gọi đợt gia hạn hai tháng là khoảng thời gian để Washington kiểm tra việc Bắc Kinh thực hiện cam kết.