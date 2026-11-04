Mỹ, Trung Quốc và Nga thảo luận khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận: “Công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy đang được tiến hành”. Theo thông tin được truyền thông quốc tế dẫn lại, các quan chức Mỹ, Trung Quốc và Nga đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong hai ngày 18-19/11.

Tuy nhiên, khả năng tổ chức hội nghị vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trung Quốc cho biết đang duy trì liên lạc về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, nhưng chưa đề cập cụ thể đến cuộc gặp ba bên. Bắc Kinh cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành hội nghị này hay không.

Trước đó, tháng 10 vừa qua, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết không bên nào loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên. Vấn đề này cũng được đề cập trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố Saint Petersburg ngày 21/10.

Ngày 2/11, ông Peskov cho biết lịch trình tham dự APEC của Tổng thống Putin vẫn đang được xây dựng và chưa có thông tin cụ thể về khả năng diễn ra cuộc gặp ba bên. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết chưa có thông tin để cung cấp về khả năng tổ chức hội nghị này.

Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo ba nước có vai trò quan trọng trong các vấn đề an ninh và chính trị quốc tế. Tuy nhiên, việc thu xếp chương trình nghị sự và đạt được đồng thuận về các vấn đề cùng quan tâm vẫn là những nội dung cần tiếp tục được làm rõ.