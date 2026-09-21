Mỹ - Trung Quốc tiến triển trong tham vấn thương mại và AI

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: USA Today/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp hai bên đã thảo luận về những vấn đề kinh tế, thương mại quan trọng cùng quan tâm, cũng như việc thực hiện các nhận thức chung đạt được trong các cuộc đàm phán trước đó. Hai bên cũng tiến hành đối thoại về các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuộc thảo luận có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng), nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến trong tuần này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping). Tham gia cuộc họp còn có Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và quan chức Trung Quốc Lý Thành Cương (Li Chenggang).

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kéo dài khoảng 8 giờ, Bộ trưởng Bessent đánh giá cuộc đàm phán với các quan chức Trung Quốc về thương mại và AI là “rất thành công”, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận về khả năng thiết lập một kênh liên lạc nhằm trao đổi các quan ngại liên quan đến AI, mang tên “Đối thoại AI Mỹ - Trung”.

Theo ông Bessent, Washington đề xuất thiết lập cơ chế thông báo giữa hai nước về những sự cố tiềm tàng liên quan đến AI, đặc biệt là các tình huống có thể đe dọa an ninh quốc gia. Hai bên đã nhất trí tiếp tục gặp gỡ để thảo luận về vấn đề này.

Bên cạnh vấn đề AI, các cuộc thảo luận tập trung vào khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, các biện pháp quản lý hoạt động phát triển AI và những vấn đề chiến lược khác nhằm giảm căng thẳng song phương.

Về thương mại, các quan chức Mỹ cho biết, hai bên đang tiếp tục thảo luận khả năng giảm thuế đối với một số mặt hàng. Washington cũng tìm cách xác định những nhóm hàng hóa không nhạy cảm để xem xét riêng trong các biện pháp thương mại thời gian tới. Những mặt hàng này có thể bao gồm hàng tiêu dùng của Trung Quốc, cùng các sản phẩm năng lượng, nông nghiệp và thiết bị y tế của Mỹ.

Các cuộc thảo luận diễn ra trước thềm cuộc gặp dự kiến ngày 24/9 tại Washington giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách tháo gỡ bất đồng về thương mại, công nghệ và các vấn đề chiến lược. Giới phân tích nhận định kỳ vọng đối với hội nghị thượng đỉnh lần này còn hạn chế. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết, một trong những kết quả có thể đạt được trong ngắn hạn là duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại trong phần còn lại của năm nay.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến tiếp tục gặp nhau vào tháng 11 tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cũng sẽ mời nhà lãnh đạo Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng 12 tại khu nghỉ dưỡng Doral của ông ở thành phố Miami (Mỹ).