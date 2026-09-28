Mỹ - Trung Quốc thống nhất giảm thuế đối ứng '30 tỷ USD đổi 30 tỷ USD'

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hai bên đạt đồng thuận về cơ chế giảm thuế đối ứng đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD của mỗi bên; mức giảm được xác định dựa trên số liệu thương mại song phương năm 2024. Hơn 90% sản phẩm thuộc khuôn khổ này sẽ được dỡ bỏ các mức thuế bổ sung và áp dụng mức thuế theo chế độ tối huệ quốc (MFN). Tuy nhiên, các biện pháp giảm thuế chỉ được triển khai sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Ảnh: THX

Theo danh sách được hai bên thống nhất, Mỹ sẽ giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, gồm đồ chơi, thiết bị gia dụng, sản phẩm dành cho trẻ em, đồ dùng nhà bếp, quà tặng. Phía Trung Quốc sẽ giảm thuế khoảng 30 tỷ USD hàng hóa Mỹ, trong đó có nông sản, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thiết bị y tế và than đá.

Ngoài vấn đề thuế quan, hai nước nhất trí thành lập Nhóm công tác nông nghiệp trực thuộc CIT, tập trung vào các vấn đề về quy định, tiếp cận thị trường và những quan ngại thương mại. Nhóm dự kiến tổ chức cuộc họp đầu tiên vào cuối năm 2026.

Khuôn khổ giảm thuế được xem là một trong những kết quả của vòng tham vấn kinh tế - thương mại Mỹ - Trung lần thứ 8. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy Mỹ giải quyết các vấn đề Bắc Kinh quan tâm trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua cơ chế này.