Mỹ, Trung Quốc thảo luận giảm thuế LNG trước cuộc gặp thượng đỉnh

Trong ảnh: Tàu chở khí hóa lỏng MV Excelsior neo tại cảng Texas, Mỹ. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Truyền thông Mỹ ngày 18/9 dẫn các nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán chưa hoàn tất và phương án liên quan đến LNG có thể được công bố trong chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9.

Trung Quốc áp mức thuế 15% đối với LNG của Mỹ từ tháng 2/2025 để đáp trả các biện pháp thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump. Động thái này gần như chấm dứt hoạt động xuất khẩu LNG của Mỹ sang Trung Quốc trong năm 2025. Theo số liệu của Mỹ, lượng tàu LNG Mỹ xuất sang Trung Quốc giảm từ 64 chuyến năm 2024 xuống gần như bằng 0 trong năm 2025.

Việc khôi phục khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc có ý nghĩa đối với các nhà sản xuất LNG Mỹ trong bối cảnh ngành này đang bước vào giai đoạn mở rộng công suất lớn. Công suất xuất khẩu LNG của Mỹ dự kiến tăng khoảng 10 tỷ feet khối/ngày đến năm 2027, trong khi khoảng 24,5 triệu tấn công suất LNG đang được xây dựng chưa có khách hàng dài hạn. Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, còn Mỹ là nước xuất khẩu LNG lớn nhất.

Vấn đề LNG đang được thảo luận cùng các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp trong một khuôn khổ rộng hơn, theo đó mỗi bên có thể giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa. Nông sản, năng lượng và đất hiếm được xem là những lĩnh vực có thể trở thành các nội dung thương lượng quan trọng tại cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập.

Đối với Washington, việc Trung Quốc mở rộng nhập khẩu năng lượng và nông sản Mỹ có thể tạo thêm kết quả cụ thể cho các cuộc đàm phán thương mại. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đang tìm kiếm việc nới lỏng một số hạn chế công nghệ và thương mại của Mỹ. Hai bên đang hướng tới duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại hiện nay, đồng thời xem xét các bước giảm thuế và rào cản phi thuế quan.

Nếu đạt được thỏa thuận về LNG, đây sẽ là một trong những động thái cụ thể cho thấy Mỹ và Trung Quốc bắt đầu tháo gỡ có chọn lọc một số biện pháp thuế quan trong bối cảnh hai nước vẫn duy trì cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do đàm phán chưa kết thúc, phạm vi và thời điểm thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào vẫn chưa được xác định.

Cuộc gặp Trump - Tập ngày 24/9 tại Washington dự kiến tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó có thương mại, nông nghiệp, năng lượng, đất hiếm, công nghệ và chất bán dẫn, cũng như một số vấn đề địa chính trị như Đài Loan (Trung Quốc) và Iran.