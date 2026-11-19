Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, hai cường quốc hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, đang tiến hành các cuộc hội đàm tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại Thâm Quyến nhằm thảo luận về tương lai của công nghệ này. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện những cách tiếp cận khác nhau trong việc quản lý và kiểm soát AI.

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington phản đối mọi hình thức “quản lý AI mang tính toàn cầu”. Đáp lại, ông Tập nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác để bảo đảm “AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người”.

Tổng thống Trump nhiều lần bác bỏ những lời kêu gọi thiết lập khuôn khổ quản trị AI toàn diện ở cấp độ quốc tế, cảnh báo rằng các quy định này có thể làm suy giảm lợi thế của Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.

“Đây là trí tuệ siêu việt, nhưng chúng ta phải giám sát nó”, ông Trump phát biểu trước các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị APEC tại Thâm Quyến.

“Chúng ta cần thận trọng và trân trọng công nghệ này. AI mang lại lợi ích ở hầu hết các khía cạnh, nhưng vẫn tồn tại những mặt tiêu cực. Vì vậy, cần đặc biệt chú ý đến việc quản lý và kiểm soát những rủi ro đó”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

“Chúng tôi phản đối mọi hình thức quản lý mang tính toàn cầu hóa hoặc bất kỳ biện pháp nào nhằm kiểm soát và kìm hãm sự phát triển của trí tuệ siêu việt. Nói thẳng ra, chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra”, ông Trump tuyên bố.

Trong khi đó, tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm AI “luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người”.

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm phòng ngừa các rủi ro về an toàn trí tuệ nhân tạo”.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng và cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng quyết liệt, bài toán đặt ra cho hai cường quốc không chỉ là duy trì lợi thế đổi mới sáng tạo, mà còn là tìm kiếm tiếng nói chung nhằm kiểm soát những rủi ro có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia.