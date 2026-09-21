Mỹ, Trung Quốc nhất trí khởi động đối thoại về AI

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo về cơ chế "Đối thoại AI Mỹ-Trung" ngày 20-9 tại New York, Mỹ Ảnh: Reuters

“Chúng tôi vừa có một cuộc gặp rất, rất thành công với phía Trung Quốc về thương mại và trí tuệ nhân tạo”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York ngày 20-9.

Ông Bessent cho biết hai bên đã thảo luận việc thiết lập cơ chế mang tên Đối thoại AI Mỹ - Trung và sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi. Washington đồng thời đề xuất xây dựng một cơ chế thông báo, qua đó hai nước có thể chia sẻ thông tin khi xảy ra sự cố AI ở mức có thể tác động tới an ninh quốc gia.

Đề xuất này dự kiến được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem xét tại cuộc gặp sắp tới. Phản ứng của phía Trung Quốc đối với đề xuất hiện chưa được công bố.

Theo ông Bessent, việc tăng tính minh bạch giữa Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng khi hai nước đều giữ vị trí hàng đầu trong phát triển AI. “Chúng tôi muốn có một tầm nhìn chung về các mục tiêu chung và các mối đe dọa chung”, ông nói.

Cuộc đàm phán giữa ông Bessent và ông Hà Lập Phong diễn ra tại trụ sở JPMorgan Chase ở Manhattan, New York, với sự tham dự của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ngoài AI, hai bên trao đổi về thương mại và các vấn đề liên quan tới nguồn cung khoáng sản quan trọng. Tuy nhiên, phía Mỹ không thông báo tiến triển mới về việc cải thiện nguồn cung các khoáng sản này cho doanh nghiệp Mỹ.

Ông Greer cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với chip AI tiên tiến và thiết bị sản xuất bán dẫn không nằm trong nội dung thảo luận về cơ chế AI. Theo quan chức này, các cuộc trao đổi tại New York nhằm tạo cơ sở cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong tuần này.

Ý tưởng về một cơ chế tham vấn AI từng được ông Trump và ông Tập Cận Bình đề cập trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng 5. Tuy nhiên, cơ chế này sau đó chưa được chính thức hóa.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn