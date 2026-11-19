Các nhà lãnh đạo chụp ảnh chung tại Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC 2026. Ảnh: Reuters.

Sáng 19/11, các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế APEC tập trung tại Thâm Quyến, Trung Quốc, dự phiên họp cấp cao, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, với trọng tâm là thương mại và đầu tư trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Ông Tập Cận Bình: Các thành viên "cùng chung một con thuyền"

Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, viết tiếp chương mới cho kỳ tích châu Á - Thái Bình Dương”, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Trong bài phát biểu sau đó, ông Tập Cận Bình kêu gọi các nền kinh tế thành viên tăng cường hợp tác, duy trì thương mại mở và xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Ông ví các nền kinh tế trong khu vực như những thành viên đang “cùng chung con thuyền”, cần đoàn kết để vượt qua những thách thức phía trước. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, các thành viên cần củng cố lợi ích chung, tăng cường kết nối và thúc đẩy hội nhập kinh tế.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác cởi mở là con đường cần thiết để khu vực duy trì đà phát triển, đồng thời kêu gọi xây dựng môi trường thương mại và đầu tư công bằng, không phân biệt đối xử, theo Tân Hoa Xã.

“Chúng ta phải bảo đảm thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người”, ông nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc cũng đề xuất bốn trụ cột cho hợp tác APEC, gồm kinh tế - thương mại, kết nối, đổi mới sáng tạo và phát triển. Trong đó, ông kêu gọi giảm rào cản thương mại, cải thiện điều kiện đầu tư, duy trì chuỗi cung ứng ổn định và đẩy mạnh hợp tác công nghệ, SCMP cho biết.

Đặc biệt, ông Tập Cận Bình đánh giá kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI) là những động lực quan trọng của tăng trưởng trong tương lai. Các nền kinh tế cần đầu tư hạ tầng số, tăng cường quản trị dữ liệu và thúc đẩy dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới an toàn, hiệu quả.

Ông cũng kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong sản xuất, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cởi mở, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng, lương thực và phát triển xanh.

Trung Quốc cam kết đóng góp 20 triệu USD hỗ trợ các hoạt động hợp tác thiết thực trong khuôn khổ APEC. Nước này cũng sẽ thành lập Trung tâm Nghiên cứu Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương tại Thâm Quyến để thúc đẩy nghiên cứu chính sách và trao đổi giữa các nền kinh tế thành viên, theo Reuters.

Kết thúc bài phát biểu, ông Tập nhắc đến biệt danh của Thâm Quyến là “Bằng Thành” (Pengcheng), nghĩa là thành phố của chim bằng trong thần thoại Trung Quốc. Ông bày tỏ kỳ vọng hợp tác khu vực sẽ cùng những nỗ lực chung vươn cao, hướng tới tương lai rộng mở.

“Chúng tôi hy vọng rằng thông qua nỗ lực chung, hợp tác châu Á - Thái Bình Dương sẽ dang rộng đôi cánh và bay cao như chim bằng thần thoại, hướng tới một tương lai tươi sáng và vô hạn”, ông nói.

Ông Trump phản đối các quy định kìm hãm AI

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung đề cập sức mạnh kinh tế Mỹ, tình hình lạm phát, các thỏa thuận thương mại sắp tới và triển vọng phát triển AI.

Ông cho biết lạm phát tại Mỹ đã xuống dưới 2% trong 3 tháng gần đây, đồng thời khẳng định nền kinh tế nước này đang duy trì đà tăng trưởng tích cực.

“Trong 3 tháng qua, lạm phát đã giảm xuống mức không ai ngờ tới. Nhiều quốc gia khác đang gặp khó khăn với vấn đề này, nhưng chúng tôi đã duy trì mức dưới 2%”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Washington tiếp tục đóng vai trò quan trọng tại khu vực Thái Bình Dương, hướng tới thúc đẩy tăng trưởng, ổn định, thịnh vượng và hòa bình.

Đáng chú ý, ông Trump dành nhiều thời gian đề cập AI. Tổng thống Mỹ cho rằng công nghệ này mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn nhưng cần được quản lý thận trọng để hạn chế những tác động tiêu cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị. Ảnh: Reuters.

Ông gọi AI là “cuộc chuyển đổi công nghệ lớn nhất kể từ Cách mạng Công nghiệp”, đồng thời tuyên bố Mỹ phản đối mọi hình thức quản lý toàn cầu có nguy cơ kìm hãm sự phát triển của lĩnh vực này.

“Chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì phá hủy tiềm năng to lớn của công nghệ này. Chúng ta phải theo dõi, thận trọng và trân trọng nó”, ông nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi phản đối mọi hình thức quản lý toàn cầu hoặc bất kỳ biện pháp nào nhằm kiểm soát hay kìm hãm AI. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra”.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị nhiều thỏa thuận thương mại với các đối tác trong khu vực và kỳ vọng sớm đạt được những kết quả cụ thể. Ông cũng nhắc đến vai trò của Washington trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại châu Á và những khu vực khác, theo CBS News.

Ông Putin muốn mở rộng hợp tác kinh tế với châu Á - Thái Bình Dương

Trong bài phát biểu tại APEC, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá châu Á - Thái Bình Dương đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới. Ông cho hay tăng trưởng kinh tế của các thành viên APEC dự kiến đạt 4,8% trong năm nay, cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Ông Putin và ông Trump bắt tay chào hỏi trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến hôm 19/11. Ảnh: Reuters.

Ông Putin khẳng định xây dựng quan hệ đối tác với các nền kinh tế APEC là định hướng chiến lược của Moscow. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại giữa Nga và các nền kinh tế trong khu vực tăng gần 1/3, theo số liệu ông công bố.

Ông Putin nhấn mạnh nước này đóng góp vào an ninh năng lượng và lương thực khu vực thông qua việc cung cấp năng lượng, ngũ cốc và phân bón khoáng. Moscow cũng muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, công nghệ số và AI.

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Putin cho biết GDP thực tế của Nga đã tăng hơn 10% trong 3 năm qua. Ông cho rằng kết quả này đến từ việc nước này ưu tiên phát triển các ngành công nghệ tiên tiến như AI, năng lượng hạt nhân và công nghệ số.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Reuters.

Ông Putin cho biết Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp số và trí tuệ nhân tạo với đối tác châu Á - Thái Bình Dương, trên cơ sở bảo đảm chủ quyền dữ liệu và an ninh thông tin.

Về logistics, Tổng thống Nga kêu gọi các nền kinh tế trong khu vực sử dụng tích cực hơn hệ thống hạ tầng vận tải và trung chuyển của nước này, trong đó có hành lang Bắc - Nam.

Ông cũng khẳng định Nga tiếp tục tham gia các dự án chung trong khuôn khổ APEC.

Theo ông, hơn 80 dự án hợp tác đã được triển khai trong thập kỷ qua, tập trung những lĩnh vực như phát triển doanh nghiệp nữ, dịch vụ công trực tuyến, nông nghiệp và thương mại.

Các lãnh đạo kinh tế chụp ảnh chung tại hội nghị cấp cao APEC 2026 Các nhà lãnh đạo APEC hội tụ tại Thâm Quyến ngày 19/11 để tham dự hội nghị cấp cao, trong khuôn khổ tuần lễ diễn ra nhiều cuộc gặp ngoại giao quan trọng.