Mỹ-Trung Quốc mở 'đường dây nóng' về AI trước thềm thượng đỉnh song phương

Mỹ và Trung Quốc nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại về an ninh trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới kiểm soát các rủi ro công nghệ và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài dự tính. (Nguồn: SCMP)

Theo đó, hai bên sẽ khởi động cơ chế mang tên “Đối thoại AI Mỹ-Trung Quốc” và dự kiến tổ chức vòng trao đổi tiếp theo tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khoảng hai tháng tới.

Đây được xem là một kênh trao đổi riêng về những rủi ro an ninh phát sinh từ sự phát triển nhanh chóng của AI.

Thỏa thuận được công bố sau cuộc đàm phán kéo dài 12 giờ giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại trụ sở JPMorgan Chase ở Manhattan, New York.

Cuộc gặp nhằm chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng sắp tới.

Bộ trưởng Scott Bessent cho biết, một trong những nội dung trọng tâm là thiết lập đường dây liên lạc dành riêng cho các sự cố.

Kênh này nhằm duy trì trao đổi thường xuyên giữa hai bên khi xảy ra những tình huống có nguy cơ gây gián đoạn công nghệ hoặc dẫn tới leo thang ngoài dự tính.

Hai nước cũng sẽ tiếp tục xây dựng các quy trình chung để ứng phó với những rủi ro nghiêm trọng.

Trong đó có nguy cơ các hệ thống tự động mất kiểm soát, cũng như việc phổ biến vũ khí sinh học và các hoạt động tấn công mạng do các chủ thể phi nhà nước thực hiện.

Theo người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ, động thái xây dựng cơ chế liên lạc này nhằm tạo thêm kênh xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, trong bối cảnh tốc độ phát triển của AI đang đặt ra những vấn đề mới đối với an ninh quốc gia.

Trong khi đó, các nhóm đàm phán hai nước tiếp tục cụ thể hóa những trao đổi giữa lãnh đạo thành các thỏa thuận và nội dung hợp tác cụ thể ở cấp chuyên môn.

(theo Anadolu)