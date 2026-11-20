Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, quân đội nước này và Mỹ đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai của Nhóm công tác năm 2026 và cuộc họp thường niên trong khuôn khổ Cơ chế tham vấn an ninh quân sự hàng hải Trung-Mỹ tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 18-20/11.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ các cuộc họp nhằm triển khai những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững quan hệ giữa quân đội hai nước.

Tại cuộc họp, hai bên đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, thiết thực và mang tính xây dựng về tình hình an ninh trên biển và trên không giữa hai nước.

Hai bên cũng rà soát việc thực hiện trong năm các Quy tắc ứng xử nhằm bảo đảm an toàn trong các tình huống tiếp cận trên không và trên biển, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh quân sự trên biển giữa hai nước. Hai bên nhất trí về chương trình nghị sự cho cuộc họp Nhóm công tác năm 2027.

Trước đó, cuộc họp Nhóm công tác lần thứ nhất trong năm 2026 đã diễn ra từ ngày 28-29/5 tại Hawaii (Mỹ). Cơ chế tham vấn an ninh quân sự hàng hải Trung-Mỹ (hay “Thỏa thuận tham vấn hàng hải quân sự” giữa Mỹ và Trung Quốc) được thiết lập năm 1998 theo thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nhằm duy trì kênh trao đổi giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ về các vấn đề an toàn hàng hải, hàng không quân sự.

Thông qua các cuộc họp thường niên và nhóm công tác, hai bên thúc đẩy trao đổi thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động trên biển và trên không./.