Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại sau thượng đỉnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25-9 khép lại các hoạt động kéo dài ba ngày tại Washington bằng buổi uống trà ở Nhà Trắng và chuyến tham quan Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại Nhà Trắng trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài ba ngày. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong các cuộc gặp thuộc khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều nhấn mạnh mong muốn duy trì quan hệ ổn định giữa hai nước.

Trong các phát biểu được hãng tin dẫn lại, ông Trump cho biết kết quả đàm phán sẽ mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ nhưng chưa công bố chi tiết. Trong khi đó, ông Tập đánh giá quan hệ Mỹ - Trung đang phát triển theo hướng xây dựng, với sự ổn định chiến lược dựa trên tôn trọng, công bằng và có đi có lại.

Một kết quả cụ thể của chuyến thăm là Mỹ và Trung Quốc nhất trí gia hạn thêm hai tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến hết hạn ngày 10-11. Việc gia hạn giúp hai bên có thêm thời gian tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận thương mại rộng hơn.

Reuters dẫn lời Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trên CNBC cho biết Washington và Bắc Kinh cũng đạt được một số thỏa thuận liên quan đến hàng hóa. Các mặt hàng được đề cập gồm sản phẩm nông nghiệp, thiết bị y tế của Mỹ xuất sang Trung Quốc, cùng hàng tiêu dùng và một số mặt hàng không nhạy cảm nhập vào Mỹ. Chi tiết dự kiến được công bố vào đầu tuần tới.

Ông Trump cũng đề cập những tiến triển trong thương mại song phương, trong đó có khả năng mở rộng tiếp cận thị trường cho nông dân và chủ trang trại Mỹ.

Trí tuệ nhân tạo được hai nhà lãnh đạo xác định là một lĩnh vực cần tiếp tục đối thoại, sau khi quan chức hai nước trước đó thảo luận khả năng xây dựng cơ chế thông báo về các sự cố AI có thể liên quan đến an ninh quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News được Reuters dẫn lại, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cho rằng việc hai nước tiếp tục duy trì đối thoại là một trong những kết quả đáng chú ý của chuyến thăm.

Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp lại trong những tháng cuối năm, tại Hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc vào tháng 11 và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12 tới.

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