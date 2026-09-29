Mỹ - Trung Quốc công bố danh sách hàng hóa giảm thuế đối ứng

Theo Tân Hoa xã ngày 28/9, người phụ trách Vụ châu Mỹ và châu Đại Dương thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thỏa thuận đạt được sau vòng đàm phán kinh tế - thương mại lần thứ tám, diễn ra từ ngày 20 đến 23/9 tại New York và Washington với sự tham gia của Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Tuổi trẻ cho hay.

Trên tinh thần hợp tác song phương, hai bên nhất trí với thỏa thuận giảm thuế đối ứng "30 tỷ USD đổi 30 tỷ USD": mỗi nước sẽ giảm thuế cho nhóm hàng nhập từ nước kia có tổng giá trị nhập khẩu khoảng 30 tỷ USD, tham chiếu kim ngạch thương mại song phương năm 2024.

Theo thỏa thuận, hơn 90% sản phẩm trong danh sách sẽ không còn chịu các khoản thuế bổ sung mà Mỹ và Trung Quốc áp lên hàng nhập khẩu của nhau, và được hưởng thuế suất tối huệ quốc.

(Ảnh minh họa)

Danh sách chi tiết do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố cho thấy phía Mỹ sẽ giảm thuế đối với 77 danh mục hàng hóa Trung Quốc, tiêu biểu như đồ chơi, đồ gia dụng, đồ dùng trẻ em, đồ dùng nhà bếp, đồ phục vụ dịp lễ hội.

Trong khi đó Trung Quốc dự kiến giảm thuế cho hơn 1.600 danh mục hàng hóa Mỹ, trọng tâm như nông sản, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thiết bị y tế và than đá - mặt hàng Trung Quốc cam kết nhập khẩu tối thiểu 10 triệu tấn/năm từ Mỹ trong hai năm tới, theo thông tin từ Nhà Trắng.

Phía Trung Quốc cho biết biện pháp này nhằm thúc đẩy hoạt động buôn bán than giữa hai nước trong giai đoạn 2027-2028. Theo Bắc Kinh, động thái này vừa bổ sung nguồn cung than cho thị trường Trung Quốc, vừa mang lại nguồn thu và việc làm ổn định cho ngành than Mỹ.

Chính sách giảm thuế sẽ được hai bên đồng thời triển khai ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ theo quy định của mỗi nước.

Theo báo Công an Nhân dân, cùng với thỏa thuận về thuế quan, hai bên nhất trí đưa thuế đối với than Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc vào khuôn khổ giảm thuế. Theo thông báo của Nhà Trắng, Trung Quốc cam kết nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than Mỹ trong năm 2027 và ít nhất 10 triệu tấn trong năm 2028, tương đương tổng cộng ít nhất 20 triệu tấn trong hai năm. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết việc đưa than Mỹ vào cơ chế giảm thuế sẽ tạo điều kiện để nước này tiếp tục nhập khẩu than từ Mỹ trong các năm 2027-2028. Đây là một trong những nội dung cụ thể liên quan đến năng lượng trong loạt thỏa thuận đạt được sau chuyến thăm Washington của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hai nước cũng nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Trung - Mỹ trong khuôn khổ cơ chế tham vấn kinh tế - thương mại song phương. Hội đồng này sẽ thúc đẩy trao đổi về các vấn đề thương mại, trong đó có cơ chế giảm thuế đối ứng.